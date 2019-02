Puigdemont i Torra acusen Tajani de vulnerar llibertats fonamentals pel veto a l'acte a l'Eurocambra

El president de la Generalitat Quim Torra i el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, han acusat el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, de vulnerar el dret a la llibertat d'expressió, al dret de reunió i el dret a la informació en vetar la seva conferència a l'Eurocambra.Torra i Puigdemont finalment l'han celebrat en un hotel del centre de Brussel·les i han estat molt contundents amb Tajani. De principi a fi, les intervencions s'han centrat en denunciar el judici de l'1-O, l'"autoritarisme" del govern espanyol, el "silenci" europeu i l'actitud del president del Parlament Europeu, a qui ha acusat d'haver convertit l'Eurocambra en un "titella de la dreta espanyola".Tot plegat, ha puntualitzat Torra, mentre Tajani "permet un acte d'un partit d'extrema dreta i neofranquista" com Vox. "Per què discrimina els catalans?", ha demanat. Torra ha insistit que exeurodiputats com Oriol Junqueras i Raül Romeva són a la presó "per les seves idees" i Tajani "no ha fet res" per ells. "Els ha silenciat, deixat de banda i pretès esborrar el seu record. No ho permetrem, estem aquí malgrat la censura i la prohibició", ha sentenciat.

