El Parlament Europeu subratlla que encara no ha autoritzat l'acte de Vox

That is scandalous. Mr @Antonio_Tajani censures our conference but allows an event organised by the Spanish far right party VOX. Populism and extreme nationalism are welcomed at the European parliament but not the right to self-determination, recognised by UN... https://t.co/AyfLeLOKnR — Carles Puigdemont (@KRLS) 18 de febrer de 2019

For clarification - the event being organised by VOX that you mention has not been registered by Parliament's services, nor authorised by @EP_President — EP PressService (@EuroParlPress) 18 de febrer de 2019

El Parlament Europeu ha subratllat aquest dilluns a la tarda que encara no ha autoritzat l'acte que Vox pretén celebrar a l'eurocambra el 6 de març sota el títol "Catalonia, a spanish region" ("Catalunya, una regió espanyola").El diputat que organitza l'esdeveniment ja ha convidat la resta de col·legues a assistir-hi i els organitzadors han difós un cartell publicitari on hi consta la sala de l'eurocambra on s'ha de celebrar, la PHS 1A002, i l'hora, de tres a cinc de la tarda.Fonts europees han indicat a l'ACN, però, que fins que els serveis de seguretat no rebin la documentació de l'acte no podran estudiar-la per fer les recomanacions pertinents al president, Antonio Tajani. Per tant, afirmen les mateixes fonts, de moment no hi ha cap autorització.El servei de premsa del Parlament Europeu ha respost la piulada de Puigdemont assegurant "per clarificar" que l'esdeveniment organitzat per Vox "no ha estat registrat pels serveis del Parlament ni autoritzat pel seu president". Un dels participants en aquesta conferència és Jorge Buxadé, l'advocat de l'Estat que va sortir a la llum pública perquè va ser qui va presentar el recurs per part del govern espanyol contra la primera consulta municipal d'autodeterminació, celebrada el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt.Buxadé és un dels rostres de Vox a Catalunya i forma part del nucli dirigent del partit com a membre de l'executiva de Santiago Abascal. Va ser el número 7 de Falange Española y de las JONS per Tarragona en les eleccions catalanes del 1995. Després va coquetejar amb la branca anomenada "autèntica" de Falange. El Parlament Europeu van vetar la setmana passada la conferència promoguda pels dos presidents de la Generalitat a l'Eurocambra , al·legant "motius de seguretat". Torra i Puigdemont van contestar per carta al president Antonio Tajani, assegurant que estan practicant "censura".Tots dos recorden que en l'últim any han visitat els parlaments de Flandes, Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Baviera, Eslovènia i els Estats Units, i recorda que fa dos anys la cambra europea va allotjar una conferència de Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva en la qual van defensar la celebració del referèndum.L'acte estava organitzat pels diputats Ralph Packet i Ivo Vajgl, i estava titulat d'aquesta manera: "Catalunya i el judici del referèndum: un repte per a la Unió Europea".

