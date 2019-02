La «guerra» patronal entre Foment i la Pimec per la representativitat s'enquista

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que l'organització es planteja no presentar-se al recompte per la representativitat empresarial si no es fa sota criteris que incloguin aspectes com la facturació, el nombre de treballadors, el volum d'exportacions i importacions o la capacitat de generar ocupació. Segons Sánchez Llibre, el decret de la Generalitat és "arbitrari i vulnera el principi de seguretat jurídica".Aquest dilluns, el DOGC ha publicat el decret del departament que inicia el procés de recompte i que ha estat saludat amb satisfacció per la Pimec, que ha qualificat el fet de "fita històrica". El tema de la representativitat de les diferents organitzacions patronals és un conflicte que s'arrossega i que ha dut a un xoc entre Foment -que reclama al Govern que modifiqui el decret - i la Pimec, que aplega la petita i mitjana empresa i presideix Josep González, i que es queixa de fa temps de patir un seguit de "greuges".Fins ara, a Foment se li reconeixia un 60% de la representativitat patronal, que afegit al 15% de Fepime (les petites i mitjanes empreses vinculades a Foment) suposava una hegemonia de Foment del 75% per un 25% per a la Pimec. A més, el mandat de Joaquim Gay de Montellà no havia millorat les relacions entre les dues entitats. L'arribada de Sánchez Llibre va suavitzar el clima i es va obrir la porta a modificar posicions anteriors. En el cas del conflicte amb la Cecot, ja s'està en vies de resoldre la ruptura i que l'empresariat vallesà torni a l'organització Però el tema de la representativitat és més complex, malgrat la voluntat de Sánchez Llibre de posar fi al plet i oferir una imatge de cohesió patronal. Des de Foment es va proposar a la Pimec un repartiment del 65% entre Foment i Fepime i un 35% per a la Pimec. Però l'organització de Josep González ha insistit en què o s'optava per un 50% per a cada una o que es procedís a comptaren funció del nombre d'associats.Foment esgrimeix les seves raons. "Una patronal no és un club de socis". Amb aquestes paraules defensa un veterà de la gran empresa el pes de Foment del Treball dins de la patronal catalana. La gran patronal al·lega que l'activitat empresarial dels seus associats suposen el 70% del PIB de Catalunya i negocia el 90% dels convenis col·lectius, a més de concentrar el 90% de les exportacions i el 70% de les empreses adjudicatàries d'obra pública de la Generalitat, l'Estat i administracions locals. D'altra banda, Sánchez Llibre ha negat que acceptés fa uns mesos que Pimec pogués ostentar la meitat de la representació i s'ha mostrat disposat a seguir negociant.

