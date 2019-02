Torra assegura que està disposat a anar a la presó per defensar l'autodeterminació

Torra: "Hem d'actuar ara i ho farem amb tota la nostra força i totes les conseqüències"

Puigdemont: "Només amb una mediació internacional convencerem l'establishment espanyol. El poder de la pressió internacional podria forçar l'Estat a negociar"

"Si el preu de defensar el dret a l'autodeterminació és la meva llibertat personal, pagaré el preu". En ple judici de l'1-O, amb nou dels 12 processats empresonats, el president Quim Torra ha verbalitzat amb aquesta afirmació que també està disposat a anar a la presó pel procés català. Ho ha dit a Brussel·les durant una conferència conjunta amb Carles Puigdemont que va ser vetada pel Parlament Europeu i que finalment s'ha celebrat en un hotel del centre de Brussel·les. De principi a fi, les intervencions de Torra i de Puigdemont s'han centrat en denunciar el judici de l'1-O, l'"autoritarisme" del govern espanyol, el "silenci" europeu i l'actitud d'Antonio Tajani, a qui ha acusat d'haver convertit l'Eurocambra en un "titella de la dreta espanyola".Torra ha diagnosticat que Espanya està "atrapada en un cercle viciós d'autoritarisme" i de vulneració dels drets humans i que la setmana passada assistint al judici al Tribunal Suprem va poder comprovar "la farsa que l'estat espanyol ha organitzat" en contra dels líders independentistes. El president de la Generalitat ha lamentat la negativa del govern espanyol, tant del PP com del PSOE, a oferir un diàleg "real" que pivoti en un referèndum acordat. "Hi ha una part que creu que la unitat de l'Estat és més important que qualsevol dret humà", ha lamentat. I ha afegit: "Hem d'actuar ara i ho farem amb tota la nostra força i totes les conseqüències".La interpel·lació tant de Torra com de Puigdemont a Europa han estat constants. De fet, han descrit la situació com una "crisi europea" perquè afecta als drets de ciutadans que formen part de la Unió Europa i a presons que estan en territori comunitari. Especialment contundents han estat contra Tajani, a qui han acusat de vulnerar el dret a la llibertat d'expressió, al dret de reunió i el dret a la informació tot cedint davant "la dreta més radical" i les peticions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell. Tot plegat, ha puntualitzat Torra, mentre Tajani "permet un acte d'un partit d'extrema dreta i neofranquista" com Vox. "Per què discrimina els catalans?", ha demanat.Torra ha insistit que exeurodiputats com Oriol Junqueras i Raül Romeva són a la presó "per les seves idees" i Tajani "no ha fet res" per ells. "Els ha silenciat, deixat de banda i pretès esborrar el seu record. No ho permetrem, estem aquí malgrat la censura i la prohibició", ha sentenciat. President i expresident han deixat clar que només una mediació internacional podrà forçar una solució política entre Espanya i Catalunya en forma de referèndum. "Només amb una mediació internacional convencerem l'establishment espanyol. El poder de la pressió internacional podria forçar l'Estat a negociar", ha advertit Puigdemont, que ha precisat que l'opinió pública internacional "serà fonamental" en les pròximes setmanes.

