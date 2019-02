​La Generalitat ha de pagar 1,2 milions d’euros a Santa Perpètua per les subvencions a les escoles bressol

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de cassació, interposat per la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la reclamació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda pel pagament de les subvencions de tres cursos de les escoles bressol. Es tracten dels anys 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 i que equivalen a 1.277.900 milions d’euros -460.000, 417.300 i 400.400 euros, respectivament-.El consistori ha assenyalat en un comunicat que disposa de dos mesos per demanar l’execució de la sentència i determinar l’import exacte del deute amb els interessos corresponents. En aquest sentit, el regidor d’Educació, Antonio Egea, ha garantit que faran complir la resolució judicial.A més, ha apuntat que la decisió de l’Alt Tribunal “reconeix l’educació de 0 a 3 anys com a etapa essencial” i que “recau” en l’executiu català. Igual que Egea, l’alcaldessa, Isabel Garcia, ha manifestat la seva satisfacció i ha determinat que pressionaran perquè la Generalitat compleixi.Tot plegat, neix d'una denúncia interposada el 2015, conjuntament amb una trentena d’ajuntaments més, per reclamar el finançament de l’organisme autonòmic de les escoles bressol. El curs 2009-2010 l’aportació de la Generalitat havia estat de 1.800 euros; el curs 2010-2011, 1.600 euros i el 2012 va eliminar la partida.Garcia ha avisat que presentarà un nou recurs en la mateixa línia per als cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018, després que hagi fet una reclamació prèvia a la Generalitat que no ha donat resposta i, per tant, “ho ha denegat per silenci administratiu”.

