Haibu exhibeix sense complexos els seus pisos de 2,6 metres quadrats a Barcelona

Haibu manté la intenció de tirar endavant els seus pisos rusc a Barcelona. Aquest dilluns l'empesa ha exhibit mostres dels habitacles de 2,6 metres quadrats que pretén posar a lloguer, amb la intenció de pressionar l'Ajuntament perquè accedeixi a atorgar la llicència necessària per a la seva comercialització. Els més petits mesuren 1,2 metres d'alt i 2,2 de llarg, és a dir, 2,6 metres quadrats. El seu preu oscil·la entre els 125 i els 225 euros al mes en funció del pis rusc on s'ubiqui i de la zona de la ciutat on estigui.Tot i l'evident precarietat dels habitacles el gerent d'Haibu, Marc Olivé, insisteix a defensar aquestes habitacions com a mesura per garantir l'accés a l'habitatge dels barcelonins. La previsió de l'empresa és que els habitacles estiguin en els anomenats pisos rusc, on els llogaters tindrien accés a lavabo i cuina compartida, a banda d'altres zones i serveis comuns. "No volem treure'n calés, sinó facilitar a les persones un lloc on puguin viure i estalviar diners, per més endavant poder anar a viure a un pis més gran", defensa en declaracions aAquest dilluns Olivé ha portat un pis de mostra (equipat amb rodes) fins a les portes de l'Ajuntament. El principal inconvenient és que l'altura d'1,2 metres fa impossible posar-se dret però Haibu insisteix a exigir una llicència a l'Ajuntament per legalitzar els pisos rusc. Concretament una llicència d'Hostel Social. Olivé explica que no estarien a disposició dels turistes i que els pisos s'oferirien a persones de 2 a 65 anys, que tinguin ingressos mensuals de 450 a 3.000 euros i que visquin a Catalunya des de fa almenys deu anys. Tampoc s'accepten fumadors ni persones amb antecedents penals.A banda de l'habitacle més petit que aquest dilluns l'empresa ha exhibit a la plaça Sant Miquel, Haibu ofereix habitacions més grans. En tots els casos, el preu de lloguer és diari i va dels 6 als 8 euros. Així, en cas que la persona que lloga l'habitacle no aguanti més d'un mes vivint-hi, l'empesa es garanteix haver cobrat les tarifes corresponents.La majoria d'habitacles promoguts per Haibu no respecten les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la llei catalana. La legislació estableix en 5 metres quadrats les mesures mínimes que ha de tenir un habitatge per ser digne i en 8 metres quadrats en el cas que hi hagin de viure dues persones.L'Ajuntament ja va impedir les obres d'un pis rusc a Sants i assegura que si detecten algun immoble d'Haibu més, el precintaran. Tot i això, Olivé presumeix d'haver esquivat la normativa municipal i assegura que l'empresa té tres pisos rusc en funcionament a Barcelona, de manera "clandestina". Un a Gràcia, l'altre a Les Corts i un tercer al Paral·lel. Preguntat per aquest mitjà, el gerent d'Haibu no ha volgut revelar la ubicació exacta dels immobles.L'aposta d'Haibu per la comercialització d'habitatge precari no acaba a Barcelona. L'empresa vol constituir-se com a fundació i que aquesta doni cobertura a diferents societats limitades que operin a l'estat espanyol i a Europa. Sevilla, Madrid i París són les primeres parades.

