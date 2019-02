Torra i una barra de pa punxada en un paraigua: la història rere una imatge que s'ha fet viral

Joan Oliver i Antoni Vila Arrufat, amb un bastó i un pa. Foto: Colla de Sabadell

Esto es actualmente #Sabadell, como mínimo y por decirlo educadamente, vergüenza ajena.. pic.twitter.com/CnMjY31SCH — Esteban Gesa Para (@EstebanGesa) 18 de febrer de 2019

Los de Muchachada Nui clavan al Torra. Grande Reyes pic.twitter.com/yLeR5euTmS — Salvador Lucas (@_S4O_) 17 de febrer de 2019

Si lo hubiera hecho Salvador Dalí todo el mundo estaría alabando el genio del maestro y desgranando las claves de lectura semiótica del pan, del paraguas, el símbolo de la cruz, etcétera.

Sin embargo, pobre Quim Torra, el paraguas lo necesitará, le caerán tortas como panes. pic.twitter.com/dqE5OQhmXc — Fulvio Capitanio 🎗 (@FulvioCapitanio) 18 de febrer de 2019

- President, necesitamos una acción que nos ponga en boca a nivel mundial.

- Pinchemos un pan con un paraguas.

- Torra, es lógico que seas nuestro President, eres un puto genio pic.twitter.com/yTokBU7JQB — Ché Qué Vara (@chequevara_) 18 de febrer de 2019

A Sabadell som bàrbars. Quan ve el president de la Generalitat li fem agafar un paraigua amb un pa punxat. Ell sap que és el millor homenatge a Oliver, Trabal, Obiols i companyia. pic.twitter.com/S3t63p5Tn6 — 100 anys de la Colla (@CollaDeSabadell) 17 de febrer de 2019

Si 100 anys després un pa clavat en un bastó (o en paraigües) encara genera estupefacció, perplexitat o gatzara és que els de la @CollaDeSabadell eren realment bons — Joan Safont (@joansafont) 17 de febrer de 2019

Si no saps qui són la Colla de Sabadell, val més callar discretament. https://t.co/jCwjXl7Ekj — Enric Gomà (@EnricGoma) 18 de febrer de 2019

Les xarxes socials donen immediatesa, però també viralitzen imatges que abans haguessin passat desapercebudes. O, senzillament, sense treure-les del seu context, no es farien grans com una bola de neu caient per una pendent.Això és el que ha passat amb una fotografia presa aquest diumenge al Racó del Campanar de Sabadell, on apareix el president de la Generalitat, Quim Torra, aguantant un paraigua que duu punxat una barra de pa. Hi surt acompanyat, entre d’altres, de l’alcalde Maties Serracant i un dels instigadors de la celebració del reconeixement a la Colla de Sabadell , Cesc Prat.Es tracta d’una imatge icònica que reprodueix i ens remet a una altra de principis del segle XX, i més concretament a la història vinculada als intel·lectuals sabadellencs de l’època. De fet, parteix de la juxtaposició que l’artista sabadellenc Ricard Efa ha fet de dues fotografies de dos moments diferents, amb una imatge del campament a la font del Saüc, a Matadepera el juliol del 1919, en què Joan Oliver i Antoni Vila Arrufat enlairen un bastó amb una barra de pa travessada com si fos un para-sol.I aquesta va ser una de les imatges que aquest diumenge es va repetir al Racó del Campanar. Però, és clar, no en totes aquestes imatges hi apareix el president de la Generalitat. La seva presència ha generat un riu de comentaris a la xarxa, alguns en to de burla (part d’ells per sumar-se a la broma, però alguns fruit de la mera ignorància).No obstant, hi ha que sabien de què tractava la imatge icònica, i també s'han expressat.De fet, Torra coneix molt bé la Colla de Sabadell. “Aquest és, de fet, el seu tema, fins poc abans de ser nomenat resident era sovint a la Fundació Bosch i Cardellach buscant material i informació de l’Armand Obiols, membre del col·lectiu, i estava preparant un llibre”, explica Cesc Prat, impulsor de la celebració.Un dels principals objectius de l'Any Colla Sabadell és donar a conèixer el grup al voltant de Catalunya i en altres territoris de parla catalana, i buscar la influència que aquest col·lectiu d'intel·lectuals va exercir sobre altres ciutats i pobles.A més del vermut-festa de presentació d'aquest diumenge, al programa d'activitats hi destaca també un simposi acadèmic i la posterior publicació dels debats que tindran lloc a la ciutat vallesana el 4 i 5 d'octubre, impulsat pel Col·lectiu Pere Quart, l'estrena d'un documental divulgatiu que ressegueix la història de la Colla, a finals d'any als Cines Imperial de Sabadell i una exposició itinerant en espais culturals i a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Generalitat.

