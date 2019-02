Ofensiva de la Intersindical-CSC a les eleccions sindicals de la Generalitat

La Intersindical-CSC preveu un fort creixement a les eleccions sindicals a la Generalitat, que se celebren el 6 de març. El sindicat republicà es presentarà per primer cop a totes les urnes on es triaran representants dels treballadors públics, ja que, si bé fins ara ha estat present als serveis centrals, aquest cop també sumarà candidatures als departaments territorials de Lleida-Alt Pirineu, Girona, Barcelona i Tarragona-Terres de l'Ebre.Segons ha asseverat en un comunicat de premsa, "cal un sindicalisme republicà i independentista fort i consistent que participi de la defensa dels treballadors i de les treballadores, ja sigui en relació a les condicions laborals com davant de futures intervencions que es puguin produir del tipus de noves aplicacions de l'article 155". La Intersindical-CSC, de fet, ha convocat una vaga general aquest dijous amb el lema "sense drets no hi ha llibertats" que ha rebut el suport del gruix del sobiranisme.Les llistes, segons el mateix comunicat, seran paritàries, amb tres homes i dues dones al capdavant, i representatives dels diferents organismes i estructures de l'administració. "Afrontem aquestes eleccions com la clau de volta de creixement del sindicalisme republicà arreu del país i que tota la feina que fem dependrà, en gran part, de la capacitat que tinguem de formar part de la mesa de negociació de la funció pública, un territori on els sindicats que fins ara han estat representatius han fet i desfet pensant més en les seves organitzacions que en els avenços del personal públic", afirma Roser Palol, una de les caps de llista.La Intersindical-CSC també es presenta per primer cop a les eleccions al sector educatiu no universitari, en set de les deu àrees territorials, així com incrementa el nombre de candidatures a la sanitat pública i ja és segona força al servei públic d'ocupació. Entre les reivindicacions per al personal de la Generalitat, destaca millorar la promoció professional, recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2010 -que xifra en el 30%-, una jornada laboral de 35 hores, més millores socials i de conciliació familiar, i defensar el caràcter públic dels serveis.El sindicat reclama "recuperar al personal públic que durant molts anys ha estat en una mena d'unitat de cures intensives lluitant per tirar endavant els serveis adreçats a la ciutadania, primer lluitant contra les retallades econòmiques fruit de la crisi i darrerament plantant cara contra la intervenció de l'estat espanyol". La Intersindical-CSC segueix reclamant igualment "com a un objectiu de qualitat democràtica la implementació del vot electrònic" després que altres sindicats i conselleries de la Generalitat el frenessin per a aquestes eleccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor