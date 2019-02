Renfe ofereix 17.000 places més d'AVE pel Mobile World Congress

Amb motiu del Mobile World Congress, Renfe ha anunciat que oferirà 17.000 places més d'AVE entre Madrid i Barcelona. Tot i que la fira té lloc entre el 25 i el 28 de febrer, les places s'oferiran fins al 2 de març. A més, la companyia ferroviària també ha posat un descompte del 35% per als desplaçaments que es faci des de qualsevol estació d'AVE i Llarga Distància fins a la capital catalana.A part, aquests bitllets d'AVE també permeten emprar els trens de Rodalies tant a Barcelona com a Madrid.Aquest anunci s'ha fet en el marc de la vaga que els sindicats mantenen convocada coincidint amb la celebració del congrés de telefonia mòbil. Els sindicats argumenten que la gestió que ha fet Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de la crisi de l'amiant és un dels principals motius per mantenir l'aturada.

