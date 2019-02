Un exalumne dels claretians de Sallent denuncia haver estat víctima de tocaments als anys 70

Un exalumne de l'antic col·legi dels claretians de Sallent ha denunciat davant de la congregació de l'orde a Catalunya haver estat víctima d'abusos per part d'un professor laic entre el 1972 i el 1973, quan tenia 9 anys. Tot i que el presumpte abusador ja no exerceix, l'home ha explicat que "ho podria seguir fent".Els fets que denuncia la víctima es van succeir quan aquesta cursava cinquè de primària, i que segons explica, el seu cas no va ser l'únic."El mestre ens posava darrere la taula per demanar-nos preguntes de la lliçó, i llavors aprofitava per ficar la mà per sota els pantalons", diu, tot assegurant que "ens tocava la zona dels genitals".A més, remarca, que el mestre en qüestió "va anar després a l'escola pública pel que ho podria haver seguit fent". De fet, quan va donar a conèixer els fets per primer cop a Regió 7, ho va revelar juntament amb una segona víctima.El portaveu de la Congregació dels Claretians de Catalunya, Josep Codina, després de ser coneixedor de la denúncia, ha escrit una carta a la víctima demanant-li "perdó". A la missiva explica que des dels claretians senten "vergonya", i que assumiran "les responsabilitats que calgui".Aquesta nova víctima se suma a la llarga llista de persones que, durant les darreres setmanes , han denunciat abusos comesos per sacerdots o en centres educatius religiosos, com els casos de l' abat de Montserrat , el rector de Constantí (Tarragonès) o el d'Arbeca (les Garrigues).La denúncia s'ha fet pública després que des de la Conferència Episcopal Tarraconense es demanés perdó per aquests casos,i en el marc de la cimera històrica que ha planificat el Vaticà a finals de setmana per lluitar contra aquesta problemàtica.

