La vaga de metro pel Mobile es manté, després d'una nova reunió sense acord

La convocatòria de vaga al metro de Barcelona del 25 al 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress, es manté després que la tercera reunió de mediació al departament de Treball de la Generalitat entre els sindicats i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) hagi acabat sense acord. El 20 de febrer Treball ha convocat una nova trobada però els representants dels treballadors veuen, ara per ara, poques opcions que el conflicte es desencalli abans que comenci el congrés de telefonia mòbil.Els arguments dels sindicats per convocar vaga són diversos, des de la temporalitat d'alguns contractes a l'automatització del servei, però sens dubte la crisi de l'amiant és la que centra la majoria de demandes. Concretament dotze. Entre altres, que l'empresa reconegui tots els treballadors que hagin estat exposats a l'amiant de forma directa o indirecta, que TMB destini els "recursos necessaris" a retirar tot el material que contingui amiant i que s'analitzin tots els trens de la flota de metro. A més, exigeixen a TMB que inclogui al Registre de Treballadors Exposats a l'Amiant (RETEA) a tots els treballadors exposats a aquest material, cosa que obriria la porta a poder demanar el reconeixement de malalties professionals. També, que reubiqui els treballadors afectats a altres llocs de treball on no estiguin exposats a l'amiant.Les demandes no acaben aquí, i els sindicats demanen a l'empresa que es responsabilitzi de rentar la roba de treball dels empleats per descontaminar-la i que comuniqui als delegats de prevenció del comitè d'empresa les dades dels 1.050 empleats inclosos dins el programa de vigilància de salut. TMB sí que ha satisfet aquesta demanda, després que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades emetés un dictamen favorable a facilitat les dades al comitè.L'empresa defensa que manté la plantilla i a ciutadania puntualment informada a través d' un apartat específic de la seva pàgina web . L'empresa fins ara ha reconegut 20 afectacions de salut per culpa de l'amiant i ja ha fet 620 revisions mèdiques a treballadors, del total de 1.050 que s'han exposat al mineral contaminant.A més, TMB insisteix que fa més d'un any que elabora un cens de presència d'amiant al metro. L'empresa justifica que fins que no acabi l'inventari no es podrà fer una "previsió tancada" del pla de retirada dels elements contaminats i assegura que no tenen constància de presència d'amiant en l'ambient.Els sindicats, però, retreuen a TMB que no hagi començat a fer l'inventari fins fa un any tot i que l'estat espanyol va prohibir la comercialització de materials fets amb aquest mineral a finals del 2001.Aquest dimecres, sindicats i TMB tornaran a trobar-se al departament de Treball i si la reunió acaba novament sense acord, el marge per desconvocar la vaga serà mínim. Sobretot tenint en compte que els sindicats preveuen celebrar una assemblea aquest dijous per traslladar a la plantilla els resultats de la mediació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor