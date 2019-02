VÍDEO «Flamarada», el retorn de la Companyia Elèctrica Dharma

La Companyia Elèctrica Dharma estrena nou disc després de 10 anys sense noves cançons . El grup barceloní publicarà el proper 29 de març Flamarada, el primer projecte musical després de la mort d'un dels fundadors del grup, Josep Fortuny, el passat setembre de 2013. El 26 de febrer s'avançarà el single homònim d'un disc que avui ha mostrat les primeres pistes amb el teaser.La cançó està produïda per Bernie Sànchez (Mine!, Murdoc) un dels productors amb més projecció del panorama català actual que ha sabut combinar cançons instrumentals com Dharmali o Zaghareet, composades a partir del viatge de la Dharma a Mali i les cantades com Busca’m on faci vent o Resistir és vèncer, una cançó que sorgeix del poema que Jordi Cuixart va escriure fa pocs mesos expressament per al grup i que ha estat recitada per Txell Bonet.Aquest disc és el 25è de la Dharma i el pròxim concert del grup serà la presentació de Flamarada que tindrà lloc a Girona, en el marc del Festival Strenes, el 12 d'abril de 2019.

