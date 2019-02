La Fiscalia arxiva les diligències contra els cinc alcaldes pallaresos investigats per l’1-O

La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les diligències obertes contra un total de 32 alcaldes de la demarcació de Lleida investigats per haver signat el decret de suport al referèndum de l’1 d’octubre. Entre aquests, s’hi troben l’alcalde de Tremp, Joan Ubach; el de Sort, Raimon Monterde; el batlle de la Pobla de Segur, Lluís Bellera; el de Rialp, Gerard Sabarich; i l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra.Segons la resolució a la qual ha tingut accés, la fiscal conclou que "no ha quedat suficientment acreditat” que els alcaldes investigats realitzessin cap actuació "que tingués incidència efectiva en l’obertura dels centres de titularitat municipal”. El document també indica que "no apareix amb suficient claredat la persistència a la desobediència per part dels alcaldes investigats".A mitjans de setembre de 2017, després del famós ple del Parlament del 6 i 7 de setembre i la publicació del decret de convocatòria del referèndum, molts alcaldes van aprovar decrets d'alcaldia donant suport al referèndum L'aleshores fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va ordenar investigar-los a tots , i els fiscals catalans en van citar desenes durant les dues setmanes anteriors al referèndum i fins a pocs dies després. Alguns no hi van anar, i la resta es van negar a declarar al·legant que el cas ja estava en mans de jutjats o que no havien comès cap delicte. És el cas dels cinc alcaldes pallaresos

