El Mobile, un altaveu mundial per a totes les reivindicacions

Barcelona se situa sota el focus mundial i diversos sectors ho aprofiten per reivindicar-se

Les protestes coincidint amb el Mobile tenen també una vessant política des del referèndum i l'aplicació del 155

Els Ferrocarrils de Barcelona el primer día del MWC 2017. Foto: Jordi Jon Pardo

Un taxi circulant davant la fira de l'Hospitalet l'any passant. Foto: Mariona Batllés

Més de 2.400 expositors, 200 països, 170 delegacions governamentals i una previsió d'acollir més de 107.000 assistents en el congrés de tecnologia mòbil més important del món. Aquestes són les xifres amb les quals treballa el Mobile World Congress (MWC), que dona el tret de sortida a l'edició d'enguany aquest diumenge amb un sopar a Barcelona. Com cada any, amb motiu del Mobile, la capital catalana se situa sota el focus de tot el món i és per això que, especialment des del 2014, diversos sectors i col·lectius aprofiten el congrés com a altaveu per fer sentir les seves reivindicacions, tant socials com polítiques.Treballadors del metro i autobús, taxistes, empleats de l'aeroport del Prat, oficines de canvi de divises o comitès de defensa de la República (CDR) són alguns de la llarga llista de col·lectius que s'han mobilitzat o han amenaçat amb aturades coincidint amb el Mobile. Ara per ara, únicament hi ha prevista una vaga del personal del metro, que protesten per la crisi de l'amiant i els acomiadaments improcedents. Per altra banda, els taxistes, un dels col·lectius més bel·ligerants aquests últims mesos, va amenaçar també amb aturades si el Govern no complia els compromisos adquirits. Tanmateix, ara per ara no s'ha convocat cap protesta concreta i, segons han explicat fonts dels sector del taxi apreveuen treballar "com sempre".Les protestes coincidint amb el Mobile tenen des de fa un parell d'anys també una vessant política. Els CDR van aprofitar l'última edició del congrés per convocar accions coincidint amb la visita de Felip VI a Catalunya: l'any passat, en plena aplicació del 155 i després dels fets de l'octubre, els grups independentistes van protestar contra la presència del rei d'Espanya a l'acte inaugural del Mobile i aquest any també s'han convocat mobilitzacions, que arribaran quan encara ressonen les protestes de la vaga general de dijous. De fet, les raons polítiques -més que no pas les vagues, malgrat les advertències que any rere any arriben des d'institucions i patronals fent crides a la "responsabilitat"- són el que ha posat contra les cordes la continuïtat del Mobile a Barcelona. Fa poques setmanes, el president del congrés, John Hoffmann, va explicar que havien valorat marxar de la capital catalana arran de la inestabilitat viscuda la tardor de 2017.De res han servit les reunions de mediació d'aquestes darreres setmanes: el metro de Barcelona operarà amb serveis mínims durant el Mobile. Els treballadors demanen a l'empresa que reconegui tots els treballadors que hagin estat exposats a l'amiant de forma directa o indirecta i reclamen que TMB destini els "recursos necessaris" a retirar tot el material que contingui amiant i que s'analitzin tots els trens de la flota de metro.L'ús del Mobile com a altaveu de reivindicacions laborals per part dels treballadors del transport suburbà de la capital catalana ve de lluny. El 2014 va ser la primera vaga -el 2012 ja hi va haver pressions-, però va ser minoritària. L'apogeu del conflicte va ser l'any 2016, ja amb Ada Colau al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Després de dies de negociacions infructuoses, les jornades de vaga sí que van coincidir plenament amb el Mobile.Els embussos i col·lapses d'aquella edició van amenaçar de repetir-se l'any següent, però finalment els treballadors del metro van rebutjar en una votació amb urna recórrer a les aturades parcials per pressionar l'empresa en el marc de la negociació d'un nou conveni laboral.També l'any 2016 treballadors de Renfe i Adif van convocar vagues coincidint amb el congrés de telefonia. En el cas de Renfe, la vaga va ser de 23 hores el divendres del Mobile i el personal reclamava mesures urgents per garantir la seguretat dels revisors en un context en què s'havien produït diverses agressions, així com una ampliació de la plantilla. La vaga va afectar Rodalies, regionals, AVE i llarga distància. Per altra banda, el personal d'Adif va fer aturades de dues hores al matí, a la tarda i a la nit durant diversos dies de congrés per denunciar la falta de plantilla i les externalitzacions. "Si la Generalitat no compleix, tornarem als carrers pel Mobile" . Aquestes van ser les paraules de Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, l'endemà de posar punt final a la vaga que va paralitzar la Gran Via de Barcelona durant sis dies . Malgrat que 24 hores abans el Govern els havia anunciat certes concessions amb un nou decret llei, els taxistes van posar igualment sobre la taula l'amenaça de col·lapsar la fira, però aquest cop, com a advertència.El taxi, igual que la resta de sectors del transport públic, ha utilitzat el MWC com a eina de pressió en repetides ocasions, conscient de què està en joc. Enguany, però, el sector tindrà més feina que en altres anys. La sortida d'Uber i Cabify de Barcelona incrementarà automàticament la seva part del pastís. El mateix -o més- nombre de congressistes que en anteriors edicions, però amb menys cotxes circulant. Per tant, menys competència per als groc-i-negre.Per tal de fer front a la demanda de les desenes de milers de persones que faran vida a la capital catalana durant la propera setmana, l'AMB liberalitzarà el sector del taxi aquest cap de setmana i en els quatre dies que duri la fira. Dissabte i diumenge, a partir de les 18 hores, el 100% de les llicències podran operar tantes hores com vulguin, sense limitacions. De dilluns a dijous ho podran fer les 24 hores del dia.El Govern i les institucions en general sempre han criticat aquestes protestes coincidint amb el Mobile i han fet constants crides a la "responsabilitat", esgrimint sovint els beneficis que el congrés aporta a la ciutat en termes de prestigi i econòmics, principalment. Enguany no ha estat diferent i, en una entrevista a l'ACN, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Publica, Jordi Puigneró, ha lamentat que "cada any tothom aprofiti el Mobile World Congress com a objectiu de les seves reivindicacions".Puigneró veu com una "certa irresponsabilitat" concentrar protestes laborals per la fira. El conseller confia que el MWC seguirà a Barcelona més enllà del 2023, i està "convençut" que també en cas d'independència, especialment perquè després del "convuls" any passat els organitzadors van continuar optant per la capital catalana. Amb tot, i amb la convocatòria de vagues al metro, a la neteja de l'aeroport o a les oficines de canvi de divises -que ha estat desconvocada aquest mateix dissabte-, demana "responsabilitat" i "vetllar perquè tot funcioni bé".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor