Colau ja aplica el seu pla per fer fora els manters del vestíbul de plaça Catalunya

L'Ajuntament de Barcelona ha batejat amb el nom de "dispositiu de prevenció estable" el nou tipus d'operacions policials que des d'aquest dilluns impulsa la Guàrdia Urbana amb el suport dels Mossos d'Esquadra, TMB i Renfe al vestíbul de l'estació de plaça Catalunya amb l'objectiu d'evitar la presència de venedors ambulants. El dispositiu és el resultat de l'"operació manters" que ja va avançar NacióDigital . El plantejament inicial es debatia entre la possibilitat d'ocupar l'espai on s'instal·len els manters amb elements físics o bé enviar-hi policia. Finalment el consistori s'ha decantat per aquesta segona via.Aquest dilluns a les dotze del migdia l'operatiu ha començat a funcionar amb un total de 73 agents. La Guàrdia Urbana n'ha aportat 44, entre els de la unitat antiavalots de Suport Policial (USP), els de les unitats territorials de Ciutat Vella i L'Eixample i els de paisà. Els Mossos d'Esquadra n'han aportat 29, dels quals 17 eren de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i 12 de les unitats de seguretat ciutadana.La Guàrdia Urbana ha escollit l'hora d'actuació a partir dels horaris en què habitualment els manters arriben al vestíbul, que acostuma a ser el migdia. Precisament, els venedors ambulants sempre han defensat que sí s'instal·len a l'intercanviador de l'estació és per la pressió policial a la qual els sotmet la Guàrdia Urbana al carrer. L'Ajuntament ha donat els detalls de l'operació d'aquest dilluns en una roda de premsa. L'inspector de la USP Josep Jordi Guerrero ha detallat que quan els agents han arribat a l'estació han trobat un petit grup de venedors que ha marxat voluntàriament.A partir d'aquí, han fet un total de quinze intervencions de material per vendre als manters que anaven arribant al vestíbul. "Hem detectat els seus horaris i ens hi hem adaptat", ha explicat Guerrero. L'inspector ha recordat que l'objectiu és mantenir de forma continuada la presència policial al vestíbul i les andanes de l'estació i el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha assegurat que les operacions preventives es mantindran "el temps que calgui"."El vestíbul no pot estar ple de venedors il·legals", ha defensat Recasens, que ha avisat que la posada en escena de la intervenció policial "canviarà en funció dels resultats" que se n'obtinguin.Guerrero ha volgut aclarir que tot i que la Guàrdia Urbana lidera l'operació contra els manters, l'objectiu del cos és donar suport als agents de seguretat de TMB i Renfe que treballen a l'estació. "L'objectiu final és que siguin els vigilants que es facin càrrec de la situació", ha explicat. "El fet que en l'operació hi intervinguin cossos policials reforça l'autoritat dels agents de seguretat privada; per tant, tenen una legitimitat claríssima", ha afirmat Recasens.Tot i que el nou sistema d'intervenció policial preveu actuar des de la prevenció, el comissionat de Seguretat ha avisat que si els venedors ambulants s'instal·len al vestíbul abans que arribin els agents, aquests procediran al desallotjament. "Intervindrem amb la força necessària", ha assegurat.El govern municipal, i també Recasens, sempre han verbalitzat que la intervenció policial no pot ser l'única via per abordar la venda ambulant a Barcelona i aquest dilluns el comissionat hi ha insistit. "La via repressiva no funcionarà sense la d'intervenció social", ha defensat. Amb tot, Recasens ha valorat que la via policial s'ha d'aplicar "quan cal". El comissionat, a més, ha assegurat que l'Ajuntament continua treballant per aconseguir que els venedors puguin accedir al món laboral.

