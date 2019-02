El Parlament Europeu també censura una exposició sobre el català

El Parlament Europeu també censura ara una exposició sobre el català de @llenguacat, planificada per la meva oficina des de fa vuit mesos per al mes de març!



Avui ens han denegat el permís tot dient que “no és apropiada per la proximitat de les eleccions espanyoles”. pic.twitter.com/Z4LEg8QCqI — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) 18 de febrer de 2019

El Parlament Europeu ha suspès una exposició sobre el català prevista pel 4 de març, perquè considera que arran de la convocatòria de les eleccions generals "ja no és apropiat" acollir-la. La mostra "Llengua catalana: 10 milions de veus" estava impulsada per la Plataforma per la Llengua i l'eurodiputat Ramon Tremosa (PDeCAT), que ha lamentat la decisió de vetar-la.De fet, ja abans de la convocatòria electoral, els responsables de les exposicions havien fet dictàmens desfavorables a la mostra. En una sèrie de correus electrònics obtinguts per l'ACN, l'equip de l'eurodiputada Catherine Bearder, encarregada de validar les exposicions, assegurava que els panells incloïen informació "esbiaixada" i "provocadora en l'actual clima polític", i demanaven que es fessin canvis.