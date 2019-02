Rècord històric: Mercabarna preveu vendre més de 15 milions de calçots aquest any

Aquest any es tornarà a batre un nou rècord en la venda de calçots. Mercabarna preveu comercialitzar més de 15 milions aquesta temporada, un 5% més que l'anterior. Les pluges de la tardor, l'elevada producció, i el fet que la Setmana Santa caurà tard i allargarà la temporada són algunes de les causes que expliquen aquestes previsions. De fet, a hores ara ja se n'han venut mig milió d'unitats més que l'any anterior.Eva Cano, majorista hortofructícola de Mercabarna, destaca que el bon temps que està fent els caps de setmana ha fet que l'inici de temporada sigui dels millors que es recorden. A més, el creixement de les exportacions també està contribuint a aquestes xifres. El 20% de les collites actuals ja van a altres països o regions de l'Estat, especialment a les Illes, l'Aragó i Madrid, on les calçotades estan començant a agafar popularitat.

