El Govern considera «incomprensible» impedir que els Mossos escortin Torra a l'estranger

El Ministerio del Interior dirigit pel PSOE ha desautoritzat que l’escorta del president Torra l'acompanyi, avui, a Bèlgica.

És una represàlia per no donar suport als PGE?

Un altre incompliment de la llei per part dels autoanomenats ‘constitucionalistes’ !!! pic.twitter.com/WMDmr7K8nn — @Guilleries_mossos (@Guilleriesmoss1) 18 de febrer de 2019

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha precisat aquest dilluns a la tarda que, "sense explicar els motius", el Ministeri d'Interior ha comunicat un "canvi de criteri" sobtat -des del passat dijous- a l'hora de garantir el servei d'escorta a l'estranger del president de la Generalitat, Quim Torra, així com de la resta de membres del Govern i autoritats.La decisió, que ràpidament el Departament d'Interior ha hagut d'assumir, segons ha dit, sense conèixer exactament els motius, ha estat qualificada d'"incomprensible" i, per això, el Govern català ha emplaçat l'executiu espanyol a reunir-se, el proper 4 de març, en el marc de la comissió mixta de seguretat, on es compartirà taula amb la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, així com amb diversos cossos i forces de seguretat de l'Estat.Fins que la reunió no es realitzi, el Govern ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que deixi sense efecte aquesta nova comunicació, i que permeti continuar operant com fins el moment, és a dir, que autoritzi la sortida dels Mossos d'Esquadra a l'estranger per garantir un servei d'escorta al president. No obstant això, Buch admet que no han rebut resposta, i espera que aquesta es faci efectiva en els proprs dies."La forma com havíem fet fins ara enteníem que era lògica i raonable", ha afirmat Buch, perquè la llei de seguretat de Catalunya indica que la seguretat del president i membres del Govern depenen dels Mossos. El procediment era comunicar la sortida de les autoritats fora de l'estat espanyol, i el Ministeri d'Interior sempre ho havia autoritzat "amb normalitat absoluta". Els motius que porten al canvi de criteri, ha lamentat el conseller, no es coneixen: "No entenem el canvi de criteri i ens sorprèn".Una de les explicacions possibles seria que ara el Ministeri d'Interior hagués aplicat una circular aprovada l'any 2012, en què es podia vetar el servei d'escortes autonòmiques a les autoritats en situacions "excepcionals". El motiu, però, ha apuntat el conseller, no ha estat clar en cap de les respostes rebudes.Segons ha explicat Buch, "simplement s'han inadmès [les diferents peticions]", fins i tot les que s'han realitzat a partir de conèixer el nou criteri. Un fet inèdit, ha dit, ja que en els últims 30 anys sempre s'havia permès aquest servei d'escorta a l'estranger. Segons Buch, ara s'haurà de traslladar la petició directament al Ministeri d'Interior -en comptes d'informar la sala de coordinació policial-, però fins i tot així, aquesta setmana han rebut negatives. "Què ha canviat?", s'ha preguntat el conseller, que també ha sospitat que, a més, el canvi hauria d'afectar totes les policies de l'Estat com, per exemple, l'Ertzaintza: "Seria un disbarat que el Ministeri d'Interior pretengués que a una sèrie de persones se les protegís d'una manera, i a unes altres, d'una altra. És inconcebible".Pel que fa a la seguretat del president, el conseller també ha recordat que hi ha un informe dels Mossos que aconsella que sempre viatgi amb un "equip de seguretat". I ha considerat una "incongruència" que no se li permeti, ja que això comporta més "inseguretat". En aquesta línia, a més, Buch ha apuntat la possibilitat d'haver de demanar la col·laboració als cossos policials de Bèlgica o d'altres països que es visitin, i ha alertat de l'auge de la ultradreta: "A ningú se li escapa que estem en un moment en què hi ha un auge de l'extrema dreta a l'estat espanyol, i ens podem trobar que hi hagi alguna persona que s'excedeixi o s'extralimiti en alguna protesta, i vulgui anar a l'apartat físic".Aquest dilluns al matí s'ha conegut que Torra havia viatjat a l'estranger sense escorta dels Mossos. Un fet que no havia ocorregut mai en el cas d'un president o conseller del Govern, i que marca precedent, segons alerten des de l'executiu català. Torra havia viatjat a Brussel·les per realitzar una conferència amb l'expresident Carles Puigdemont . L'ordre, però, va més enllà i també afecta el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, que té previst un viatge a Brussel·les aquesta setmana.Fins el moment, el president de la Generalitat i els consellers viatjaven sempre a l'estranger amb una escorta formada per agents dels Mossos d'Esquadra, que comunicaven el desplaçament als ministeris d'Interior i Exteriors. No és el cas, però, de l'expresident Puigdemont, que malgrat demanar-ho al Ministeri d'Interior, ja va veure com li denegaven la petició. En el seu cas concret, l'escorta no és oficial i el servei de seguretat el conformen agents que estan inactius o de vacances.El col·lectiu "Guilleries" dels Mossos d'Esquadra ha estat un dels primers en denunciar aquesta situació. A través de les xarxes socials, s'ha preguntat si "és una represàlia per no donar suport als pressupostos generals de l'Estat", i ha assegurat que és "un altre incompliment de la llei" per part de qui s'anomenen constitucionalistes.

