Demòcrates reclama un «front comú» per al 28-A que bloquegi el Congrés

Demòcrates de Catalunya proposa que l'independentisme concorri a les eleccions espanyoles del 28 d'abril "de manera excepcional" per aconseguir "un bloqueig institucional indefinit i absolut".En un comunicat del partit, han explicat que la seva aposta passa per "un front comú" de partits, entitats i ciutadania encapçalat per una persona independent, i asseguren que l'únic objectiu ha de ser "el bloqueig" per tal de poder negociar la implementació del mandat de l'1-O, independentment del govern que en resulti. "L'únic diàleg amb l'Estat és el que passa pels termes de la implementació de la independència de Catalunya", afirmen.El partit liderat per Antoni Castellà considera que, encara que de manera "excepcional", cal participar a les eleccions espanyoles "per donar resposta activa a la no acceptació dels resultats de l'1-O, a la repressió i a la manipulació dels resultats a les eleccions del 21-D"

