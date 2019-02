Vox sí que farà una conferència al Parlament Europeu sobre Catalunya

Una vez más, @vox_es haciendo lo que no hicieron otros ni cuando estaban en el gobierno ni cuando están en la oposición: explicar en el mismo #ParlamentoEuropeo que Cataluña es España y que en el #TribunalSupremo se juzga un golpe de estado. El #VotoUtil desde antes de llegar! pic.twitter.com/e6895jKSZi — Iván (@ivanedlm) 18 de febrer de 2019

El partit d'ultradreta Vox farà una conferència a l'Eurocambra sobre Catalunya el 6 de març. Convidats per un eurodiputat polonès de Llei i Justícia, el secretari general de Vox Javier Ortega, el portaveu a Catalunya Jorge Buxadé i la vicepresidenta de relacions institucionals a les illes balears, Malena Contestí, faran un acte al Parlament Europeu sota el nom "Catalunya, una regió espanyola".També tenen previst participar l'historiador Jesús Sanz i l'editora en cap d'Intereconomia, Rosa Cuervas. A l'anunci de la convocatòria, Vox acusa al govern català d'haver perpetrat "un cop d'estat" i fan una crida a participar-hi per conèixer "la història real d'Espanya". Un dels participants en aquesta conferència és Jorge Buxadé, l'advocat de l'Estat que va sortir a la llum pública perquè va ser qui va presentar el recurs per part del govern espanyol contra la primera consulta municipal d'autodeterminació, celebrada el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt.Buxadé és un dels rostres de Vox a Catalunya i forma part del nucli dirigent del partit com a membre de l'executiva de Santiago Abascal. Va ser el número 7 de Falange Española y de las JONS per Tarragona en les eleccions catalanes del 1995. Després va coquetejar amb la branca anomenada "autèntica" de Falange. El Parlament Europeu van vetar la setmana passada la conferència promoguda pels dos presidents de la Generalitat a l'Eurocambra , al·legant "motius de seguretat". Torra i Puigdemont van contestar per carta al president Antonio Tajani, assegurant que estan practicant "censura".Tots dos recorden que en l'últim any han visitat els parlaments de Flandes, Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Baviera, Eslovènia i els Estats Units, i recorda que fa dos anys la cambra europea va allotjar una conferència de Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva en la qual van defensar la celebració del referèndum.L'acte estava organitzat pels diputats Ralph Packet i Ivo Vajgl, i estava titulat d'aquesta manera: "Catalunya i el judici del referèndum: un repte per a la Unió Europea".

