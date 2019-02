Una parella catalana denuncia que no pot sortir d'Ucraïna per traves en la seva gestació subrogada

Una parella de tarragonins denuncien que es troben atrapats a Ucraïna després que el govern espanyol posi traves en el registre dels nadons nascuts en aquell país per gestació subrogada. Els periodistes Sergi Casado i Mar Cirera, fa un mes que es van desplaçar fins a la capital del país, Kíev, per poder veure el seu fill, que ha nascut a través d'aquest mètode. Ara mateix, no poden tornar amb el nadó perquè no el poden inscriure.En declaracions a TV3 , els dos periodistes afirmen que se senten abandonats pel govern espanyol i que no saben quan podran marxar cap a Tarragona amb el seu fill. Aquesta parella, però, no és l'única que es troba en aquesta situació, ja que hi ha almenys n'hi ha 30 d'espanyoles que esperen des de fa setmanes poder registrar els nadons.Els afectats creien que divendres passat s'havia fet un pas important per poder solucionar aquest tràmit però l'alegria només va durar unes hores. El Ministeri de Justícia espanyol va enviar als consolats una instrucció on donava el vistiplau al registre de nens concebuts a l'estranger per gestació subrogada però calia una prova d'ADN que demostrés el parentiu amb un dels progenitors. Ara bé, només 24 hores després, va fer marxa enrere i va demanar que per poder registrar-los a Espanya era necessari presentar una sentència judicial de filiació paterna.Ucraïna, però, no disposa d'un sistema que determini la filiació paterna per sentència judicial i per aquest motiu encara s'ha complicat més el tràmit.

