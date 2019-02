Arxivada la causa contra el membre del secretariat de l'ANC acusat de manifestació il·legal

El jutjat d'instrucció 1 de Puigcerdà ha arxivat provisionalment la causa oberta contra el membre del CDR de la Cerdanya i membre del secretariat nacional de l'ANC, Tomàs Sayes, acusat d'un delicte de manifestació il·legal, segons ha confirmat el TSJC.Els fets investigats estan relacionats amb la protesta contra el jutge Pablo Llarena celebrada el 30 de març de 2018 entre Alp i Das (Cerdanya). Un altre participant a la protesta segueix investigat també per un delicte de manifestació il·legal i per tinença il·lícita d'armes ja que els Mossos d'Esquadra sembla que li haurien trobat alguna arma blanca.Pel CDR de la Cerdanya, l'arxiu provisional contra un dels investigats evidencia la "parcialitat política" de la fiscalia, que, recorden, encara pot recórrer el sobreseïment provisional del jutjat. Des del CDR de la Cerdanya, però, asseguren que "davant de la persecució, continuarem desobeint tants cops com calgui per continuar denunciant l'assetjament judicial que pateix l'independentisme".El jutjat de Puigcerdà va emetre l'ordre d'arrest de Sayes el 17 de desembre de 2018, gairebé una setmana després que hagués desobeït el requeriment judicial per segon cop –ja ho havia fet el 28 de novembre en una primera citació-. Els Mossos el van detenir el 7 de febrer a Vilanova i la Geltrú i el van traslladar als jutjats de la capital del Garraf on el magistrat li va comunicar perquè se l'investigava. Sayes va quedar en llibertat després de negar-se a declarar.Els fets investigats estan relacionats amb una caminada reivindicativa celebrada el 30 de març de l'any passat entre Alp i Das (Cerdanya). Sayes va ser identificat per la policia catalana com a portaveu de l'acció perquè ell va explicar als Mossos d'Esquadra quin seria el recorregut de la marxa el mateix dia de la protesta, si bé la manifestació no havia estat comunicada legalment amb dies d'antelació.Fonts de la defensa van detallar a l'ACN que la justícia l'investigava com a organitzador d'una manifestació il·lícita amb tinença d'armes. A banda de no haver comunicat la marxa, aquella tarda la policia va intervenir armes a alguns manifestants, com ara a l'altre investigat. Concretament un puny americà i una porra extensible. La defensa insistia que Sayes no duia cap arma i lamentava que se l'identifiqués com a organitzador perquè ell "va voler col·laborar amb la policia per concretar-los el transcurs de la marxa i facilitar que poguessin tallar el trànsit si era necessari"."Tenien les seves dades perquè ell els les havia donat de bona fe i les han utilitzat per encausar-lo", va criticar el dia de la detenció l'advocada que el va assistir a Vilanova. Tot i que el dia dels fets la policia va vincular Sayes amb una pintada apareguda aquella tarda contra el jutge Pablo Llarena, finalment el magistrat no el va acusar de cap delicte sobre aquesta qüestió.

