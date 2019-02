El PDECat aspira a tancar aquesta setmana la llista municipal a Barcelona

Reunió de la direcció executiva del PDECat després de la convocatòria d'eleccions espanyoles per al 28 d'abril. Només un mes després se celebraran les municipals, per a les quals la formació celebrarà una convenció aquest dissabte a Vic amb tots els candidats ja confirmats. El president de la formació, David Bonvehí, ha confiat que al llarg d'aquesta setmana es tanqui la llista a Barcelona, encapçalada per Joaquim Forn i amb la previsible presència -si no hi ha novetats d'última hora- que Elsa Artadi, consellera de la Presidència, com a número dos de la candidatura. En les últimes hores circula a la sala de màquines del PDECat i del Govern que aposti per anar a les espanyoles, però per ara no s'ha pronunciat públicament al respecte."El tema està ben encaminat, i em consta que no podem esperar més d'una setmana", ha dit Bonvehí en roda de premsa. Una de les disputes que hi ha és el número tres, que el PDECat reclama per a Neus Munté i l'espai més proper a Carles Puigdemont, per a Ferran Mascarell. Artadi, que ha de prendre la decisió en els propers dies, vol que la llista sigui transversal i incorpori persones de la seva confiança.A la convenció s'hi arribarà després de la segona setmana del judici de l'1-O, marcada per més declaracions d'exconsellers després de les intervencions d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn la setmana passada . "Ens hi vam sentir molt representats", ha apuntat Bonvehí. Dirigents del partit es desplaçaran durant la setmana a Madrid per seguir les declaracions de Turull, Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó, a l'espera de quina agenda d'intervencions planifica el Suprem.A les eleccions espanyoles, ha radiografiat l'executiva del PDECat, s'hi va arribar després de "molts intents" perquè el PSOE acceptés les condicions negociadores de l'independentisme , que finalment van derivar en la negativa als pressupostos generals de l'Estat . Bonvehí ha apostat per reeditar la fórmula de Junts per Catalunya a les eleccions espanyoles i ha obert les portes de les llistes als presos, com va avançar aquest dissabte NacióDigital . Bonvehí, preguntat sobre si formarà part de la candidatura, ha respost que no perquè està dedicat a a tasques orgàniques.La cita de l'executiva ha servit per decidir que es presentaran a les eleccions, que s'obriran connverses amb tots els actors -de Junts per Catalunya a la Crida- i que hi haurà primàries per trobar candidat. "El PDECat no serà un problema per fer més transversal la candidatura", ha assenyalat el dirigent nacionalista, que en les properes setmanes es desplaçarà a la presó de Soto del Real per tractar la qüestió amb els presos. Els noms de Josep Rull i Jordi Turull apareixen com a actius de cara a les eleccions espanyoles i europees que hi haurà en els propers mesos, i es tractarà amb ells totes les possibilitats. El nom de Turull segueix vinculat a la llista de les europees.Una de les opcions que hi ha damunt la taula és que Eduard Pujol, portaveu parlamentari adjunt de Junts per Catalunya al Parlament, se sumi a la candidatura de les espanyoles, i es dona per fet que Míriam Nogueras, propera a Carles Puigdemont i vicepresidenta del PDECat, repetirà a la llista. Sergi Miquel és el més ben posicionat per ser candidat a Girona, mentre que a Lleida l'aposta més probable és la de Toni Postius, candidat també a l'alcaldia. A Tarragona, si no hi ha sorpreses d'última hora, Ferran Bel no repetirà com a candidat. L'actual grup parlamentari es va fer l'any 2016, quan encara existia Convergència, i hi ha majoria del PDECat més pragmàtic.

