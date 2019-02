Ciutadans descarta pactar amb el PSOE i prioritza el tripartit de dretes

Ciutadans comença a aplanar el camí per a un hipotètic pacte amb PP i Vox al Congrés dels Diputats. Aquest matí, l'executiva del partit ha ratificat que no pactarà amb Pedro Sánchez ni amb el PSOE després de les eleccions del 28 d'abril: "Ni amb el PSOE ni amb Sánchez. Sánchez és el PSOE i el PSOE és Sánchez", ha dit el secretari general de la formació taronja, Jose Manuel Villegas.El número 2 de Ciutadans ha argumentat que el president del govern espanyol "se n'ha d'anar a l'oposició" pels seus "intents de pactar amb els separatistes" i després de governar gràcies al suport de l'independentisme. "Cap vot que vagi a Cs servirà perquè Sánchez segueixi com a president del govern [espanyol]", ha insistit Villegas.​D'aquesta manera, l'únic pacte possible per mirar de desallotjar el líder socialista de la Moncloa passaria per Pablo Casado i, en cas de no sumar majoria absoluta, Santiago Abascal. Un acord que, segons algunes enquestes, podria superar amb facilitat els 176 escons al Congrés.

