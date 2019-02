El Suprem citarà primer els testimonis polítics per allunyar-los de la campanya del 28-A

El Tribunal Suprem vol evitar que els testimonis de caràcter polític coincideixin amb la campanya electoral per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. És per això que té previst que els primers testimonis siguin el president del Parlament, Roger Torrent, l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy i la resta de testimonis polítics, com ara el vicepresident Pere Aragonès. Ara per ara, encara no hi ha una data fixada per a aquestes declaracions.De tota manera, es preveu que la fase d'interrogatoris acabi entre aquesta setmana i la següent, i que abans de quinze dies es pugui iniciar ja la fase de testimonis. Per complir aquests terminis, l'alt tribunal no descarta d'habilitar també els divendres i fins i tot els dissabtes per a les sessions del judici. L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ja ha avisat que aquesta opció caldrà valorar-la bé: "Espero que el tribunal entengui que som éssers humans". A banda de Torrent, Rajoy i Aragonès, també s'han acceptat els testimonis de Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido, així com els de Jan Tardà, Gabriel Rufián i Ada Colau, entre d'altres. El que està clar a dia d'avui és que aquest dimarts es reprenen els interrogatoris als líders independentistes amb les declaracions de Jordi Turull i Raül Romeva. L'exconseller de la Presidència preveu respondre les preguntes del seu advocat i de la Fiscalia, mentre que l'extitular d'Exterior podria seguir l'estratègia de Junqueras i contestar només a les preguntes del seu advocat.

