WhatsApp evitarà que et posin a grups sense el teu permís

Hi ha massa grups de WhatsApp. Entre els grups de família, de classe, de pàdel, de l'AMPA o de feina, arriba un moment que un no sap a quin grup està contestant o per a què serveix la conversa grupal. Actualment, quan t'afegeixen a un grup de WhatsApp no tens opció de declinar la invitació perquè hi entres directament, però a partir d'ara serà diferent.L'app de missatgeria instantània està a punt de posar en marxa una nova opció per evitar que s'inclogui una persona a un grup sense el consentiment previ. L'únic que s'haurà de fer és accedir a la configuració de WhatsApp, seleccionar "grups" i determinar si es vol que l'aplicació sol·liciti permís cada vegada que us vulguin afegir a una conversa de grup.L'usuari rebrà una invitació que podrà acceptar o declinar. La proposta caducarà al cap de 72 hores. Per tant, hi haurà 3 dies sencers per decidir si es vol formar part del grup o no.

