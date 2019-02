El PSC assegura que no farà acords amb «partits que es fotografien amb Vox»

El PSC s'allunya d'una possible entesa postelectoral dels socialistes amb Ciutadans després de les eleccions espanyoles del 28 d'abril i mira de treure tot el rèdit possible de la fotografia de la plaça Colón de Madrid . El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat aquest dilluns arribar a acords per configurar un nou govern a l'Estat amb els partits que "es fotografien amb Vox a la plaça Colón de Madrid". "No hi tenim res a fer", ha assenyalat Illa en referència a Ciutadans i Partit Popular.El dirigent socialista ha explicat que aposta perquè el PSOE aconsegueixi una majoria "sòlida" i "àmplia" en una Espanya "progressista" que treballi pel "diàleg amb Catalunya dins la llei". De fet, Illa ha fet una crida a combatre les tres formacions de dretes, PP, Cs i Vox, a les properes eleccions espanyoles. Illa ha recordat que caldrà escollir entre l'opció d'una "Espanya de progrés" liderada pels socialistes i una de "regressiva" per part de les tres dretes.Illa també ha informat que el consell nacional del partit elegirà els seus caps de llista a les eleccions generals en un consell nacional que tindrà lloc els propers 2 i 3 de març, per la qual raó la formació no celebrarà primàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor