Les carreteres locals, autopistes per a la tecnologia digital

La Diputació de Barcelona aposta per a la igualtat d’accés a les tecnologies a tot el territori de la demarcació.

252 km de canalitzacions i 55 municipis beneficiats



L’Agenda Digital Europea (ADE), l’instrument que impulsa l’economia europea a partir del mercat únic digital, marca coma objectiu que abans del 2020, el 100% de la població europea tingui accés a internet de banda ampla (>30 Mbps) i que el 50% de les llars tinguin un accés superior a 100 Mbps.



En aquesta primera fase del desplegament, realitzada al llarg del 2018, la

Desplegament de la fibra òptica en carreteres locals. Foto: Diputació de Barcelona

Les carreteres son infraestructures de comunicació que enllacen les poblacions d’un territori. La Diputació de Barcelona és l'administració titular de la gestió de 1.585 km de carreteres locals per les quals hi circulen diàriament 3.681.735 vehicles i més de 750.000 persones.La nova aposta per aquestes infraestructures és que, a més de ser vies de comunicació segures i de qualitat per a tot tipus de vehicles, siguin també canals pel transport de les noves tecnologies que han permetre l’accés a internet en banda ampla d’alta qualitat i velocitat de connexió, a tots els habitants del territori.És evident que les necessitats actuals de comunicació ja no tenen només a veure amb el transport de les persones, sinó que hi ha una demanda creixent en el conjunt de la societat, de transport de dades i informació motivada per la incorporació a les nostres vides de les noves tecnologies sorgides de l’era digital.Facilitar aquestes connexions a les persones que viuen en el conjunt del territori ha estat una de les principals apostes de la Diputació de Barcelona en aquest mandat , d’acord amb el que marca l’Agenda Digital Europea per al 2020. Guiats per aquest objectiu, aquest 2018 s’ ha completat una primera fase de desplegament de canalitzacions per fibra òptica a través de la seva xarxa local de carreteres, que han de servir per proveir d’accés a internet de banda ampla al conjunt de persones del territori on la banda ampla encara no hi arriba a través dels operadors privats.Les canalitzacions per a fibra òptica s’incorporen així a les cunetes de formigó de les carreteres de la xarxa local, fet que suposa nombrosos avantatges per al seu manteniment i seguretat. Així, els tritubs per on es col·loca després de la fibra òptica queden totalment protegits davant de qualsevol inclemència meteorològica o d’incendi forestal.Aquesta nova tecnologia incorporada a les carreteres locals facilita també poder millora la seva gestió, ja que permet donar informació sobre el seu estat als usuaris o fer càlculs d’intensitat de vehicles que hi circulen en temps real.

