El Síndic denunciarà internacionalment que el Suprem l'hagi vetat com a testimoni de l'1-O

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha criticat aquest dilluns que el Tribunal Suprem no li permeti declarar com a testimoni en el judici de l'1-O i elevarà la seva queixa a organismes internacionals de drets humans i a la resta de defensors europeus."És incomprensible excloure d'un judici el testimoni de la institució encarregada de garantir drets i que pot aportar dades objectives sobre els fets jutjats", ha apuntat Ribó, que ha remarcat que ha rebut desenes de queixes i ha tramitat nombrosos expedients sobre fets ocorreguts entre l'1 i el 26 d'octubre. Al seu parer, aquesta decisió pot afectar el dret de defensa de les parts que han sol·licitat la seva compareixença.Segons Ribó, no deixar-lo comparèixer pot suposar privar el tribunal del coneixement de fets rellevants per la causa. El Síndic argumenta que testificar serviria per aclarir els fets recollits en els seus informes. El Suprem, en canvi, diu que no calen "explicacions complementaries o reflexions valoratives del seu autor".

