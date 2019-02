Vuit euros l'hora i una talla 38: les condicions de feina al Mobile

Treballadors del MWC 2018. Foto: José M. Gutiérrez

Hi ha ofertes amb condicions de 40 hores setmanals en un horari indefinit comprès entre les sis del matí i les onze de la nit amb una remuneració de 8,36 euros bruts per hora

Una hostessa del MWC 2018. Foto: José M. Gutiérrez

Marta Gómez, que ha treballat dos anys al Mobile World Congress, explica que és habitual que la roba que les empreses posen a disposició de les treballadores sigui de talles petites

"Unes condicions per a la contractació que exigeixen talles i alçades concretes és una mostra més de discriminació, que va contra la llei mateixa", assenyala Ramón González, de CCOO

Els sindicats recorden que és Inspecció de Treball qui podria intervenir en aquestes situacions de discriminació

GSMA, l'empresa organitzadora del Mobile World Congress (MWC), xifra en 473 milions d'euros l'impacte econòmic que el congrés tindrà a Barcelona i en 13.900 els llocs de treball temporals, tant directes com indirectes, que generarà el saló. Les grans xifres, però, tenen escassa repercussió en moltes de les persones que hi treballaran."Vols treballar per l'esdeveniment tecnològic més gran de l'any?". Així comencen moltes de les ofertes de feina que s'han fet públiques abans de la celebració del MWC. Moltes de les companyies amb presència al congrés recorren a empreses de treball temporal (ETT) o bé a pàgines web de cerca de feina, com Infojobs o Jobsatus. La majoria d'ofertes no recullen el nom de l'empresa, busquen gent amb experiència i amb un nivell alt d'anglès.Una de les ofertes publicades per l'ETT Adecco buscava un cambrer o cambrera amb experiència, nivell alt d'anglès per treballar entre el 25 i el 29 de febrer, en "un gran ambient de treball" i una remuneració de 10 euros bruts l'hora. L'oferta animava els aspirants a "guanyar uns diners extres" i puntualitzava que buscava persones "proactives". La presentació no varia gaire entre totes les publicades per Adecco. Tampoc el sou, que per als cambrers se situa entre els 10 i els 11 euros bruts per hora. Les tasques a desenvolupar van des de l'atenció al client, el cobrament a la caixa, el mateniment de l'estand i el muntatge i desmuntatge dels esdeveniments.Qui també contracta cambrers durant el Mobile és Fira de Barcelona, concretament a través del depatament Gastrofira. És el departament que gestiona els càterings i esdeveniments i els dies previs al congrés ha agafat de manera temporal cambrers per afrontar el gran volum de feina que suposa el Mobile. Algunes de les ofertes encara apareixen a Internet. "Busquem persones dinàmiques i extrovertides, tolerància a l'estrès i acostumades a grans volums de feina". Les condicions es basen en un contracte temporal a 9,77 euros per hora i l'obligació de portar de casa roba que respecti el codi de Gastrofira: camisa, pantalons i sabates negres. L'oferta requereix entre dos i tres anys d'experiència i un nivell "professional" d'anglès.Les feines temporals al Mobile no acaben en el sector de la restauració. Les empreses també busquen promotors per rebre els clients, sigui al saló o a l'aeroport. És el cas de Grupo Norte Soluciones RRHH, que ha seleccionat promotors per atendre els clients al Prat. Les tasques seran promocionar els productes de marques -que l'oferta no especifica-, rebre mercaderies i activar targetes telefòniques.En l'oferta, publicada a través d'Infojobs, busquen un promotor que parli coreà, anglès i castellà i un altre que també parli castella i anglès, i a més a més àrab. La data d'incorporació era una setmana abans de l'inici del congrés, el 18 de febrer, i el contracte acaba aquest dilluns. Les condicions són de 40 hores setmanals en un horari indefinit comprès entre les sis del matí i les onze de la nit amb una remuneració de 8,36 euros bruts per hora. L'empresa ha publicat almenys dues ofertes amb aquestes condicions i, malgrat els detalls precaris, una ja havia rebut 172 sol·licituds de persones interessades abans que s'acabés el període d'entrevistes.Capítol a part mereixen les ofertes per feina d'hostessa durant el congrés. La majoria busquen persones amb estudis de batxillerat, sense necessitat d'experiència prèvia, amb un nivell alt d'anglès, coneixements tecnològics i "bona presència". L'empresa Salesland ofereix feina per 9,5 euros l'hora.En aquest cas no s'especifiquen característiques físiques que l'aspirant ha de tenir si vol optar al lloc de treball i busca tant nois com noies. No passa el mateix en l'oferta publicada per CPM Expertus i difosa a través de la Casa Àsia. L'empresa busca noies que sàpiguen parlar anglès i japonès per treballar del 25 al 28 de febrer, amb un contracte d'obra i servei, amb una formació prèvia el dia 24 pagada amb 20 euros.El salari és de 74 euros per treballar de vuit del matí a set de la tarda el 25 de febrer. Els dies 26 i 27 es cobra el mateix començant mitja hora més tard i el 28 el sou és de 61 euros per treballar de dos quarts de nou del matí a quatre de la tarda. CPM Expertus busca una persona "espavilada", que com a mínim mesuri i 1,65 metres d'altura, que tingui una talla 38 de pantaló i "bona imatge". Les interessades havien d'enviar el seu currículum i fotos per correu electrònic.També prioritza l'aspecte físic una altra oferta publicada a Jobatus, en aquest cas sense especificar l'empresa contractadora. Les condicions de feina entre el 25 i el 28 de febrer són de 10 euros per hora i les interessades s'havien d'apuntar a l'oferta adjuntant fotografies seves.La precarietat de les hostesses del Mobile, però, no és nova d'enguany. La Sandra, que prefereix no dir el seu cognom, va treballar en l'edició de l'any passat contractada per CPM Expertus i cobrava 5,7 euros nets per hora. La seva feina consistia a atendre les visites al Hall 1 de Fira de Barcelona i a fer d'acomodadora en esdeveniments en el marc del Mobile. Acostumava a treballar vuit hores al dia però el contracte requeria que estigués disponible entre les set del matí i les set de la tarda.Marta Hernández també ha treballat a l'MWC, en el seu cas a l'edició del 2014. Va trobar-hi una feina d'hostessa a través de l'empresa de col·locació Nargy. "Cobrava 7,5 euros nets per hora", recorda.Tampoc és nou que les empreses que contractin hostesses estableixin una talla de pantaló màxima per a les aspirants, encara que de vegades de manera implícita. Marta Gómez, que ha treballat dos anys al Mobile World Congress i té una àmplia trajectòria al sector, explica que és habitual que la roba que les empreses posen a disposició de les treballadores sigui de talles petites. "Això fa que si fas una talla més gran, directament no puguis treballar", explica. En altres casos, segons Gómez, el fet de mesurar uns centímetres més fa possible accedir a ofertes de feina millor pagades.Consultats per, GSMA i Fira de Barcelona asseguren que les contractacions d'empleats que treballen directament per ells es fan respectant el marc laboral vigent. Fonts de l'empresa organitzadora del Mobile afegeixen que totes les marques expositores estan obligades per contracte a respectar el codi de conducta del certamen, que demana complir el marc laboral vigent a l'estat espanyol en les contractacions d'empleats.Davant les contractacions precàries que es duen a terme a l'MWC, fonts de l'Ajuntament de Barcelona argumenten que la legislació permet poca intervenció per part de les administracions públiques. Les mateixes fonts, però, expliquen que el consisori farà públic després de l'edició d'enguany del Mobile un informe sobre l'impacte econòmic del congrés a la ciutat que també inclourà les condicions dels treballadors.Si bé tant GSMA com Fira de Barcelona defensen que les contractacions es fan respectant el marc laboral vigent, els dos sindicats signants del conveni col·lectiu del sector, UGT i CCOO, denuncien que encara hi ha anuncis d'empreses que marquen com a requisits per a la contractació unes talles, alçades i vestimentes concretes, "fet que va totalment en contra del que marca la llei", diu la secretària de Política Sindical d'UGT, Núria Gilgado. Ambdós sindicats portaran a terme accions durant el Mobile per denunciar la cossificació de les dones i la precarietat laboral emmarcada en aquest esdeveniment.El secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis de CCOO, Ramon González, explica que "unes condicions per a la contractació que exigeixen talles i alçades concretes és una mostra més de discriminació, que va contra la llei mateixa". Aquestes ofertes de feina que posen aquestes condicions han estat denunciades en nombroses ocasions per UGT, que divendres passat va presentar un informe on es denunciaven exemples concrets UGT denuncia que el MWC és "un reflex més del treball precari que ofereix el mercat laboral", per aquest motiu exigeixen des del sindicat la regulació i la transparència de les ofertes de feina amb uns mínims requisits que incloguin salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe. A més, reclamen la derogació de les reformes laborals "que han donat lloc al treball precari i sense drets"."Els convenis laborals no regulen enlloc l'alçada que han de fer les treballadores o la talla de cintura, això és l'ús social que s'aplica" i, per aquest motiu, CCOO planteja un seguit d'accions durant el MWC a les portes del congrés amb la intenció de "remoure la consciència social". Segons el sindicat, la ciutadania hauria de rebutjar feines que exigeixen condicions discriminatòries i aquest és el camí cap al qual apunten les seves intervencions en l'espai públic durant la setmana de la fira.Molts treballadors fan llargues jornades laborals. Foto: José M. GutiérrezA curt termini, com que sí que existeix una legislació que prohibeix a les empreses contractar en funció de l'aspecte físic de les persones candidates però "no hi ha un control que vetlli per això", diu Gilgado, els sindicats recorden que és Inspecció de Treball qui podria intervenir en aquestes situacions de discriminació. González afegeix que l'Ajuntament, que és qui atorga la concessió de l'espai per dur a terme el MWC, "també hauria de saber en quines condicions s'estan contractant treballadors i treballadores". De fet, Gilgado critica que el govern municipal "en sigui corresponsable", ja que "com a patrocinador de l'esdeveniment hauria de garantir unes condicions laborals dignes i no discriminatòries".Pel que fa a la precarietat laboral dins del sector (sous baixos i jornades de més de vuit hores) González diu que "s'hauria de combatre a través d'una reforma dins del conveni col·lectiu". Gilgado afegeix que "el problema és que el conveni d'hostesses fa anys que no es negocia perquè no existeix una organització de les treballadores perquè hi ha molta rotació".Durant el MWC, s'efectuen contractacions de 14 hores al dia a deu euros l'hora. Contra això, González afirma que cal "desenvolupar tots els programes econòmics que hi ha pactats entre sindicats i patronals per tal d'aplicar el salari mínim i el salari de conveni de 14.000 euros anuals, i regular els contractes". És a dir, vigilar el compliment de les jornades, el valor de l'hora i que no sigui mai inferior als 14.000 euros anuals. "S'ha d'intentar que aquestes feines tan irregulars i espaiades en el temps compleixin també els mínims laborals", i afegeix: "No pot ser que per contractar algú 15 hores sembla que no es pugui dormir durant tres dies seguits".

