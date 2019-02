L'exministre Mayor Oreja organitza una «internacional» de la dreta religiosa

L'exministre de l'Interior espanyol Jaime Mayor Oreja presidirà el proper 23 de febrer una trobada d'intel·lectuals europeus vinculats a la dreta religiosa. Ell n'ha estat un dels impulsors des de la presidència de One of Us , la plataforma creada fa cinc anys per aplegar les entitats europees contràries a l'avortament. En la reunió de París hi seran presents delegacions d'una trentena d'organitzacions, majoritàriament de línia catòlica tradicional, es llegirà un manifest i es debatrà sobre "la crisi moral" que afecta Europa. S'espera reunir prop de 300 participants.La iniciativa no es pot desvincular del rearmament d'un sector de la dreta a nivell internacional i se situa en el context de les properes eleccions al Parlament Europeu. En aquest cas, es tracta d'un més dels fronts ideològics: el cristianisme més conservador. Mayor Oreja és un dels seus puntals a Espanya des de la Fundación Valores y Sociedad. La Fundación Valores y Sociedad va néixer sota els auspicis de Mayor Oreja per defensar "la vida, la família, la maternitat i el matrimoni" i "afrontar els adversaris de la nostra civilització". L'enemic, segons l'organització, són els "interessos globalistes" que poden dur a "una dictadura contra els éssers humans". En el patronat de la fundació hi ha noms com la també exdirigent del PP basc María San Gil, el rector de la Universitat Catòlica de València Ignacio Sánchez Cámara o l'exministre durant la transició Ignacio Camuñas. No deixa de cridar l'atenció que entre els "valors" que diuen defensar hi ha "una Espanya forta o unida des de la diversitat de les seves regions".Però més que els noms, donen pistes sobre la sensibilitat del grup algunes de les activitats que duen a terme. Acaben d'engegar un cicle sota el títol "Alternatives al Front Popular: un debat cultural", que es va iniciar ahir dilluns. El debat va girar entorn el tema "La civilització cristiana entorn la dictadura del relativisme". Entre els participants, Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos L'entitat de Mayor Oreja acaba de tancar un acord amb la Fundació San Pablo, depenent de l'Associació Catòlica de Propagandistes que lidera des de fa uns mesos l'ultraconservador Alfonso Bullón de Mendoza. I manté lligams estrets amb quasi totes les plataformes que es mouen en el camp de la dreta madrilenya, com la Fundación Villacisneros i el grup Qveremos , que reuneix joves quadres de l'entorn de Pablo Casado que neguen que Vox sigui d'extrema dreta. En el seu web, elogien Jair Bolsonaro, el nou president ultra del Brasil.L'exministre ha esdevingut un element clau en els moviments que s'estan produint en la dreta extrema confessional. Molt a prop estan altres sigles, com el Fòrum Espanyol per la Família o Hazte Oir, que ja s'han adherit a la trobada de París.

