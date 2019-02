El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, liderarà la llista dels comuns a les eleccions espanyoles. Tal com han confirmat diverses fonts a, Pisarello és el nom escollit per encapçalar la candidatura de la formació d'Ada Colau, que aquest dilluns a la tarda activarà el calendari per perfilar el projecte dels comicis del 28 d'abril. Tot i que el desembre passat es va postular per ser la veu de Barcelona en Comú a les eleccions europees , les dificultats per ocupar un lloc en posicions de sortida de la llista capitanejada per Podem i el canvi d'escenari que ha provocat l'avançament electoral a Espanya han fet decidir el primer tinent d'alcalde a modificar els plans. Pisarello compta amb el suport de Colau. Des que Pedro Sánchez va posar data als comicis espanyols , els comuns han accelerat les decisions sobre la llista. La figura de Pisarello és interpretada com una opció sòlida per ser cap de cartell: és una cara coneguda, reafirma l'autonomia de l'espai respecte Podem i permet ubicar els comuns més a prop de la centralitat de l'electorat català, per les connexions que el tinent d'alcalde manté amb l'independentisme. El nom del dirigent de Barcelona en Comú tampoc genera anticossos entre els socis de la confluència. Els dirigents consultats per aquest diari fan constar que ICV ja obtindrà quota de protagonisme amb el lideratge d'Ernest Urtasun a la llista de les europees.El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha explicat aquest dilluns al matí que la intenció del partit és presentar-se de nou a les eleccions espanyoles amb el nom d'En Comú Podem, perquè la voluntat és reeditar l'aliança de la qual en formen part Barcelona en Comú, Podem, ICV i EUiA. Aquesta mateixa tarda, la cúpula de l'espai es reunirà per posar en marxa de confecció de la candidatura, que inclourà la celebració d'unes primàries. Les bases hauran de validar els noms dels propers representants al Congrés i el Senat.Tot i que en les últimes setmanes s'havia especulat amb la possibilitat que Jaume Asens, també tinent d'alcalde de l'Ajuntament, assumís protagonisme en la llista de les espanyoles -a la tesi hi contribuïa la seva estreta relació amb Pablo Iglesias-, Asens se centrarà en la cita de les municipals. Serà el número quatre de la candidatura de Colau, de la qual en va caure, precisament, Pisarello , mà dreta de l'alcaldessa en la cita electoral del 2015. El fet que s'hagi anticipat la data electoral a l'Estat ha obligat els comuns a materialitzar els moviments. Pisarello, doncs, haurà de dedicar esforços electorals abans que acabi el mandat municipal.Les enquestes no auguren, ara mateix, que la formació capitanejada per Colau pugui revalidar la dues victòries consecutives aconseguides en els últims comicis espanyols a Catalunya, amb Xavier Domènech com a candidat. ERC lidera els sondejos, seguit pel PSC i amb els comuns al darrere.

