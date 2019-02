ERC preguntarà al ministre Ábalos per les inversions a la línia R4 de Renfe

Aquest dimarts, 19 de febrer, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana al Senat, per mitjà de la senadora bagenca Mirella Cortès, efectuarà una pregunta oral en el Ple de la cambra al ministre de Foment, José Luis Ábalos, referent a la inversió i l'execució d'aquesta en la línia R4 de Renfe. En concret la pregunta, que ja està registrada, serà: ¿Qué planes de inversión y mejora de la línea R4 de Barcelona tiene previsto el Gobierno español?De fet, no és la primera vegada que la senadora de Sallent interpel·la al ministre Ábalos per aquesta qüestió. El passat 20 de novembre , Cortès va denunciar al ministre de Foment el malestar, les deficiències i la manca d'inversions a la línia ferroviària coincidint amb l'accident mortal a Vacarisses. Ara, en poc més de dos mesos, s'han produït dos accidents mortals en el mateix tram, per la qual cosa, des d'ERC es reclamarà, novament, una resposta per part Govern espanyol.

