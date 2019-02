Marc Solsona diu que el PDECat vol «liderar» l'espai i no anar «a remolc d'ocurrències d'altres»

"Per a les eleccions del 28-A, el @Pdemocratacat volem liderar l'espai que ocupem i no anar a remolc d'ocurrències d'altres", diu @solsona_marc, membre de la direcció executiva del PDeCAT i alcalde de #Mollerussa pic.twitter.com/jP5dfdNgjV — La Xarxa Notícies (@xarxanoticies) 18 de febrer de 2019

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i membre de la direcció executiva del PDECat, ha estat clar respecte de les aspiracions del partit de cara a les eleccions generals espanyoles previstes pel 28 d'abril. El PDECat, ha dit, té la pretensió de "liderar l'espai i no anar a remolc d'ocurrències o idees d'altres". Per "l'històric" i el "bagatge polític" de l'antiga Convergència, ha afegit, els demòcrates busquen ocupar aquest espai, que és el que consideren "millor pel país" i per l'espai que representen.Segons el seu punt de vista, ha indicat Solsona en una entrevista a La Xarxa, el PDECat hauria de ser present "a totes" les eleccions que es convoquin durant els propers mesos, independentment que el moviment s'articuli en altres marques polítiques, i ha afirmat que, en aquest camí, "s'ha d'iniciar des de ja el moviment de primàries".L'alcalde de Mollerussa ha recordat que el PDECat és un partit que ja es va "renovar" i "resetejar", fins al punt que es va donar extremada importància als processos interns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor