Detenen a Sabadell un fugitiu condemnat a cadena perpètua per una revenja a Itàlia

La policia espanyola ha detingut a Sabadell un fugitiu condemnat a cadena perpètua per una venjança a Itàlia. Segons fonts policials, l'home i el seu germà van matar dos homes albanesos l'any 2012 com a venjança per un gest ofensiu contra l'honor que les víctimes havien comès durant un robatori al domicili familiar. En primera instància, l'home va ser absolt, però posteriorment, va ser condemnat pel Tribunal d'Apel·lació, el juliol de 2018.El detingut va aprofitar la suspensió de la mesura cautelar de presó provisional per fugir d'Itàlia. L'home va ser localitzat a Sabadell, on sobrevivia traficant amb la venda de drogues.Els fets van tenir lloc el 16 de novembre de 2012 a la localitat italiana d'Abbiategrasso, prop de Milà, quan l'ara detingut i el seu germà van disparar a dos ciutadans albanesos amb una escopeta i una pistola, rematant-los amb un tir de gràcia, en tractar-se d'una revenja. El motiu de la venjança era un gest "greument ofensiu'' contra l'honor dels germans que les víctimes haurien fet durant el robatori com va ser deixar sobre el llit dels pares, un vibrador.Després d'investigacions pel doble homicidi, els dos germans van ser detinguts i empresonats preventivament fins al judici. L'home detingut a Sabadell va ser absolt, inicialment, per la autoinculpació del seu germà i després de dos recursos judicials, l'ara arrestat, va fugir d'Itàlia el juliol de l'any passat, aprofitant la suspensió de la mesura cautelar de presó provisional. Una setmana després de la seva fuga, la sentència ferma el condemnava a cadena perpètua.La policia espanyola va rebre les informacions de la policia italiana, que situaven el fugitiu a Barcelona, fa dos mesos. Les investigacions van permetre saber que l'home podia amagar-se a un domicili de Sabadell, amb una carta d'identitat italiana falsificada per eludir l'acció de la justícia. També van poder saber que freqüentava una associació cannàbica i que podria estar sobrevinent venent droga a petits consumidors.L'home va ser detingut amb la documentació falsa i 2.100 euros en bitllets de diferent valor. L'arrestat va ser posat a disposició de l'Audiència Nacional, per decidir l'extradició a Itàlia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor