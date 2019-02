El govern espanyol impedeix que els Mossos escortin Torra a l'estranger

El Ministerio del Interior dirigit pel PSOE ha desautoritzat que l’escorta del president Torra l'acompanyi, avui, a Bèlgica.

És una represàlia per no donar suport als PGE?

Un altre incompliment de la llei per part dels autoanomenats ‘constitucionalistes’ !!! pic.twitter.com/WMDmr7K8nn — @Guilleries_mossos (@Guilleriesmoss1) 18 de febrer de 2019

El president del Govern, Quim Torra, ha viatjat a l'estranger, per primera vegada, sense escorta dels Mossos d'Esquadra, segons ha pogut confirmar. Un precedent que s'ha marcat arran del viatge de Torra a Brussel·les, on ha de realitzar una conferència amb l'expresident Carles Puigdemont . La prohibició ha estat ordre directa del Ministeri d'Interior.La setmana passada, el govern espanyol ja va remetre una ordre en què prohibia que els Mossos d'Esquadra poguessin sortir del territori espanyol en funció de servei. Es tracta del permís que la policia catalana ha de demanar cada vegada que organitza una sortida a l'exterior.A través de Twitter, el col·lectiu "Guilleries" dels Mossos d'Esquadra -un dels primers a denunciar-ho- s'ha preguntat si "és una represàlia per no donar suport als pressupostos generals de l'Estat", i ha assegurat que és "un altre incompliment de la llei" per part de qui s'anomenen constitucionalistes.Fins el moment, el president de la Generalitat i els consellers viatjaven sempre amb una escorta formada per agents dels Mossos d'Esquadra. No és el cas, però, de l'expresident Puigdemont, que malgrat demanar-ho al Ministeri d'Interior, ja va veure com li denegaven la petició. En el seu cas concret, l'escorta no és oficial i el servei de seguretat el conformen agents que estan inactius o de vacances.El ministeri de l'Interior també ha prohibit que el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, viatgi a Brussel·les dijous amb escorta dels Mossos d'Esquadra, segons han informat fonts de la conselleria. Després que el govern espanyol hagi denegat al president Quim Torra la protecció dels Mossos durant el seu viatge d'aquest dilluns a la capital europea, fonts d'Exteriors han indicat que ha passat el mateix amb Bosch, que també té previst un viatge a Brussel·les aquesta setmana. Segons indiquen, el ministeri de l'Interior no ha donat cap motiu per denegar la protecció al conseller d'Acció Exterior.El conseller d'Interior, Miquel Buch, donarà explicacions sobre la situació aquest dilluns a la tarda, en una roda de premsa al Departament d'Interior. El conseller anunciarà quina ha estat la resposta del Ministeri Interior per denegar els permisos perquè el cos de Mossos d'Esquadra no pugui exercir de policia fora de territori espanyol.

