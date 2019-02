La conferència de Torra i Puigdemont a Brussel·les es farà en un hotel pel veto del Parlament Europeu

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor, Carles Puigdemont, faran la conferència sobre el judici de l'1-O a l'Hotel Steigenberger de Brussel·les després del veto del Parlament Europeu. Així ho ha publicat Torra a Twitter, que detalla que la conferència es farà a partir de les 18.30 de la tarda.Torra i Puigdemont van enviar divendres divendres una carta al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, en el qual el van acusar de practicar "censura" contra una conferència que s'havia de celebrar dilluns a la cambra comunitària i que s'ha suspès per presumptes motius de seguretat. "El deute de la institució que presideix és preservar la llibertat d'expressió com el valor més preuat, i les polítiques de partit o presumptes aspectes de seguretat no s'han de fer servir per silenciar idees legítimes", van remarcar els dos dirigents independentistes en la missiva.

