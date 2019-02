ERC descarta la llista unitària també per al 28-A

ERC es presentarà a les eleccions espanyoles del 28 d'abril i ho farà representant el seu propi projecte. Els republicans ja fa temps que van tancar la porta a teixir llistes unitàries amb l'òrbita post convergent i aquest principi es manté. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha tornat a defensar aquest dilluns que estan convençuts que "presentant cadascun el seu projecte polític i amb una unitat estratègica coordinada" l'independentisme és més "fort".Els processos interns per confeccionar la candidatura s'activaran de forma imminent i una de les primeres incògnites a resoldre és si repetirà el tàndem Joan Tardà i Gabriel Rufián. De fet, el líder d'ERC al Congrés ha dit que la seva intenció seria no tornar a repetir. Preguntada per aquesta qüestió, Vilalta ha assegurat que "Tardà és un gran actiu i segur que ho seguirà sent".ERC es presenta a les eleccions del 28-A erigint-se en el "dic de contenció del feixisme" i per "evitar un acord" del PSOE amb Ciutadans. Surten, ha dit Vilalta, "a guanyar". De moment, els pronòstics somriuen als republicans, que centraran la campanya en assenyalar "la covardia" de Pedro Sánchez per no haver dialogat amb el Govern de la Generalitat. "Li ha faltat valentia, està acomplexat", ha insistit Vilalta, que ha assenyalat la "irresponsabiltat" dels socialistes per haver-se aixecat de la taula de negociació per un "moviment tàctic". Al seu judici, Sánchez aprofitarà els pressupostos no aprovats per "fer electoralisme".Amb una precampanya que coincidirà amb el transcurs del judici, ERC ha insistit que seguirà batallant contra la repressió i exigint el dret a l'autodeterminació, al mateix temps que seguiran apostat per una solució política i dialogada al conflicte. Després que la setmana passada el líder de la formació, Oriol Junqueras, declarés al Suprem, Vilalta l'ha definit "fort i digne", així com "representant del diàleg, la suma i els consensos". Ha assegurat també que fan seves les paraules de Junqueras, que va dir que fer un referèndum "no és delicte" i que ni la "repressió, ni la violència ni la judicialització" serviran per resoldre el conflicte.

