Detingut per agredir sexualment una dona de 72 anys a Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge al vespre un home a Berga després d'agredir sexualment una dona de 72 anys. Els fets han passat al carrer Gran Via de la ciutat, al número 42, on hi ha l'oficina de gestió i recaptació de la Diputació de Barcelona, als voltants de dos quarts de 8 del vespre.Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, l'home hauria arraconat la dona en un portal, agredint-la i colpejant-la. La policia catalana ha detingut in fraganti el presumpte agressor després que un testimoni dels fets truqués al 112 alertant de la situació.Els veïns haurien sentit crits i això és el que hauria fet que alertessin la policia, que va detenir l'agressor al mateix lloc dels fets. L'home de 33 anys no és veí de la comarca, sinó que resideix a l'àrea metropolitana de Barcelona. Està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores. La policia catalana ha informat que el detingut té antecedents per fets similars.

