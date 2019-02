Vox entraria amb sis eurodiputats al Parlament Europeu

Aquest primer agregat d'enquestes estatals preveu que els tres partits majoritaris actualment perdin el control de més del 60% de la cambra

El partit d'ultradreta Vox podria entrar al Parlament Europeu amb sis eurodiputats, mentre que el PP en perdria 2, el PSOE en guanyaria 2 i Ciutadans 10, segons una projecció de la pròpia cambra feta a partir d'enquestes publicades als diferents estats membres.Segons aquest estudi, ERC guanyaria només un eurodiputat, mentre que ni el PDECat, PNB ni Bildu en traurien cap. Tanmateix, fonts parlamentàries avisen que els resultats dels partits d'àmbit no estatal són poc representatius en aquest moment, perquè l'estudi no té en compte les aliances entre els partits independentistes i nacionalistes catalans i bascos. La coalició de Podem, Esquerra Unida, Equo i els Comuns obtindria nou escons.Aquest primer agregat d'enquestes estatals de l'Eurocambra preveu que els tres partits majoritaris actualment, el PP europeu, els socialistes i els liberals, perdin el control de més del 60% de la cambra, respecte als anteriors comicis. Així, aquests tres partits europeus tindrien 393 escons, el que representa un 55% de l'hemicicle. A més, els populars i socialistes europeus perden la majoria parlamentària en sumar entre els dos aproximadament el 45% dels escons.Les enquestes preveuen l'entrada de 58 eurodiputats que actualment no estan afiliats a cap grup parlamentari, entre ells, principalment, La Republique en Marche del president francès Emmanuel Macron.Per contra, les primeres estimacions sobre les eleccions europees donen 153 escons als grups conservadors, d'extrema dreta i populistes on s'integren partits com el polonès Llei i Justícia, Agrupació Nacional de Marine Le Pen o el Moviment 5 Stelle, entre d'altres. Això significa que passarien de tenir un 15% de representació a més d'un 20%.Pel que fa a les formacions d'esquerra, el grup dels Verds/ALE obtindrien 45 escons i l'Esquerra Unitària n'aconseguiria 46. Per tant, aquest bloc actual representaria un 13% de la cambra, un punt percentual menys que en les darreres eleccions.L'Eurocambra passarà de 751 eurodiputats a 705 en la nova legislatura si es fa efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea a partir de l'1 de juliol del 2019.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor