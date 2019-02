Turull respon les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat però no les de Vox

no esteu sols.....

19 de febrer de 2019

¿Qué los motivaba a los intolerantes de C's. Fachas, pasearse por un pueblo tranquilo y pacífico, paisaje humano del president en el exilio? El motivo es tan evidente, como indecente: hurgar en la herida de la familia, de los amigos y de los vecinos de Carles Puigdemont, con la intención de calentar la sangre y conseguir algún momento de patética gloria victimista. Era un gesto de baja política, sucio y malintencionado, que sólo buscaba hacer daño. Y del daño, sacar pus viscoso para conseguir un poco de ruido. Sin embargo, será porque ya conocemos el percal indecente de C's. Fachas o será porque en Amer saben mucho, el hecho es que Ciudadanos buscaba un Ulster y se encontró con un Tortosa: calles vacías, tiendas cerradas, desaparición de los vecinos y un póster gigantesco con el dibujo que el magnífico artista Jordi Magrià –el gran Bicman– había hecho del president Puigdemont. Y así se pudieron escuchar las soflamas de Arrimadas, con la mirada de Puigdemont en el cogote, recordando la vergüenza de la represión. Era tal el ridículo, que incluso generó tuits de enorme ingenio que competían con los mejores guionistas del Polònia. Entre otros, el de Valtònyc, que resume con brillo el ridículo que protagonizaron: “Cuando te sientas solo, fuera de lugar y pienses que no te quiere nadie, acuérdate que podría ser peor. Podrías ser de Ciudadanos Fachas en Amer”. Intención perversa, ridículo cósmico. Justícia?..... De eso nada. Injusticia española prevaricadora, títere de los fascistas y corruptos, vergüenza de Europa. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!