Detinguts a Barcelona dos membres de «la Patrulla de la Mort»

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, ha detingut a Barcelona dos membres d'una coneguda organització criminal internacional d'origen somali establerta a Suècia. S'amagaven a Catalunya amb identitats falses després de fugir del país nòrdic. "La Patrulla de la Mort" es dedicava al tràfic de drogues, el blanqueig de capitals i les revenges. Amb aquestes detecions es dona per desarticulada l'organització.En la primera fase d'aquesta operació ja va ser detingut a Barcelona un dels caps del grup, que tenia intenció de cometre un assassinat a Màlaga. A Suècia van ser arrestats dos responsables més.Un dels homes ara detinguts, considerat molt perillós, formava part del grup criminal de sicaris. Juntament amb tres persones més hauria comés diversos assassinats relacionats amb el narcotràfic al país escandinau. També se'l buscava per conspirar amb la intenció de matar una altra persona a Suècia.Després de la primera part de l'operació, que va comportar l'arrest de tres persones, els dos detinguts ara van fugar-se de Suècia i van viatjar fins a Espanya, on vivien entre les províncies de Màlaga i Barcelona. Canviaven contínuament el seu lloc de residència per no ser detectats per la policia.Finalment van ser localitzats a la zona de la Rambla de Barcelona. A mitjans del mes de gener els agents els van detenir al carrer, portant documentació falsificada. Van ser posats a disposició de l'Audiència Nacional, que va començar el corresponent procediment per entregar-los a les autoritats sueques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor