Rivera ho simplifica

Pedro Sánchez ha agafat els seus rivals a contrapeu. Va convocar eleccions quan tothom es pensava que anava de catxa per pressionar els independentistes amb els pressupostos i això ha obligat tots els implicats a reorganitzar-se ràpidament. Ahir us deia que hi podia haver algun nom sorpresa a la llista dels comuns (tot estava predestinat al fet que el cap de llista fos Jaume Asens) i, finalment, vam poder confirmar el tomb i us en va informar en exclusiva . El partit d'Ada Colau ha decidit que Gerardo Pisarello, que havia de ser candidat de Barcelona en Comú a Europa però sense un lloc massa destacat a la llista de Podem per representar "la veu de les ciutats", sigui el cap de files a Madrid. És, sens dubte, una aposta sòlida i que ajudarà a aplanar els necessaris escenaris de diàleg. Si governen la dreta i l'extrema dreta la veu contundent de l'encara tinent d'alcalde es farà sentir, com ha passat a l'Ajuntament de Barcelona en temes com la memòria històrica i la defensa dels valors democràtics.Estarem ara pendents de com conformarà ERC la seva llista i de què farà l'espai neoconvergent. El PDECat farà primàries la Crida consultarà els seus adherits . Noms com Josep Rull o Eduard Pujol són damunt la taula i ja hi ha qui fins i tot aposta perquè Elsa Artadi es repensi la seva aposta per Barcelona i encapçali la llista que es presentarà com a Junts per Catalunya.Sánchez presenta avui a Madrid la seva campanya (ahir ja va apostar perquè Josep Borrell sigui candidat a Europa al maig) i va demostrar en l'entrevista a TVE , que va recollirque serà dur i que no renegarà del seu suport a l'aplicació de l'article 155. De gestos de l'encara president en veurem més per atreure's a Cs que no pas per conformar un bloc plurinacional i de progrés amb Podem i els sobiranistes catalans i bascos.Però Albert Rivera tampoc li ho posarà fàcil en el seu intent de no fer enfadar els sectors més espanyolistes. Cs competeix pel vot de la dreta i ha arribat a la conclusió que li fa més mal l'expectativa d'un pacte amb els socialistes que no pas ancorar-se al bloc de la dreta amb Vox i el PP. Després del pacte a Andalusia ja no els cal dissimular i, com fan a les manifestacions que convoquen a Catalunya, poden anar de bracet amb els ultres sense problemes. La seva executiva ho va solemnitzar a Madrid El posicionament de Rivera complica, en qualsevol cas, l'escenari al PSOE i simplifica l'escenari: o acord de progrés i plurinacional o tripartit de dretes. Sobre si val la pena o no votar el 28-A us aconsello l'article dei en relació a com s'hi hauria de presentar el bloc republicà el de

Turull i Romeva, amb conviccions. I avui tornem al Suprem. Oriol March i Aida Morales seran tota la setmana a Madrid per explicar-vos, al minut, amb cròniques i podcasts, el que donin de si les declaracions dels membres del Govern de Junts pel Sí. Ho podreu seguir tot al nostre especial. Prepareu-vos per dues declaracions contundents i sense renúncies, perquè Jordi Turull i Raül Romeva, que seran els primers en passar, optaran per una via totalment política. Sobre el judici us deixo les opinions de Jaume Barberà i Maria Vila.

Ferran Casas i Manresa

El pròxim 23 de febrer (no podien ser més oportuns), tindrà lloc a París una cimera de la plataforma One of Us, que presideix l'exministre del PP Jaime Mayor Oreja. Es tracta d'una xarxa d'entitats catòliques de línia molt conservadora que, sota el lema de defensar la "vida", propugnen un combat contra tot el que consideren "relativisme". La iniciativa de Mayor Oreja pretén aglutinar el gruix de la dreta religiosa europea en vigílies d'unes eleccions al Parlament d'Estrasburg que poden ser crucials pel futur del projecte de la UE, que no passa precisament pel millor moment. Cal seguir molt de prop els moviments d'aquest sector ideològic, un més dins de l'univers de la dreta extrema que s'agita a l'escalf de la crisi. Us ho explicaen aquesta informació La història oficial i l'imaginari col·lectiu construït per indústries com la del cinema ens han ensenyat els patiments dels pobles sotmesos al règim nazi però poc ens han explicat del que van patir els mateixos alemanys, sobretot després de la Segona Guerra Mundial. Les dificultats per reconstruir el país i tornar-lo a situar com un país capdavanter a Europa, la capacitat d'aprofitar l'ajuda internacional... De tot això escriu en un article a l'Ara l'enginyer Joaquim Coello . Hi retrata un patiment que ha fet, diu, "Alemanya més generosa amb els seus propis conciutadans de l’est durant la reunificació i amb els immigrants d’arreu per raons de guerra o de pobresa. El patiment fa les persones i els pobles més generosos".La Universitat Abat Oliba (UAO) té nou rector, el doctor en Filologia Hispànica Rafael Rodríguez-Ponga. Curiosament, es tracta d'un perfil marcadament polític. El nou responsable acadèmic de la universitat és un exdirigent del Partit Popular. N'ha estat diputat al Congrés i membre de la seva junta directiva, fins que el 2012 va ser nomenat secretari general de l'Institut Cervantes. Però ha continuat vinculat al PP des de la presidència de la Fundación Humanismo y Democracia. Persones que coneixen la UAO temen que, que pertany a l'Associació Catòlica de Propagandistes, entitat conservadora que l'any passat va elegir com a president l'historiador ultraconservador Alfonso Bullón de Mendoza. De la mà de Bullón arriba Rodríguez-Ponga, que havia perdut el seu càrrec a l'Institut Cervantes amb la caiguda de l'executiu del PP. Rodríguez-Ponga és fill d'un alt càrrec del franquisme, germà d'un exsecretari d'Estat d'Hisenda i cunyat d'un fill del militar colpista Jaime Milans del Bosch. El nou rector substitueix Eva Perea, fins ara rectora i que ha intentat mantenir un perfil professional en el càrrec. Ella està emparentada amb el magistrat del Suprem Manuel Marchena Tal dia com avui de l'any 1936 es formava elliderat per Manuel Azaña. Només feia tres dies que el front d'esquerres -que a Catalunya va liderar ERC amb la figura de Lluís Companys, restituït com a president després d'haver estat deposat pel Sis d'Octubre de 1934- havia guanyat les eleccions. Ho va fer per un estret marge de vots però la llei electoral els va donar una folgada majoria a les Corts. La dreta no va encaixar gens bé la seva derrota i mesos després generals feixistes, comandats entre d'altres per Francisco Franco, donarien un cop d'estat que derivaria en la Guerra Civil. Aquella mítica campanya del 36 la va retratar en aquesta sèrie de cròniques Una de les figures polítiques del moment era, que va nàixer tal dia com avui de l'any 1899 a Cervelló i va morir el 1988. Era un dels homes forts d'ERC i ràpidament es va guanyar la confiança de Macià, que el va fer conseller del seu govern. Durant la Guerra va tenir un paper cabdal a l'executiu de Companys al capdavant de la indústria de guerra. Tarradellas es va exiliar el 1939 i el 1954 va ser escollit president de la Generalitat a l'exili, mantenint viva i present en l'antifranquisme la institució contra vent i marea. Els equilibris i interessos van fer possible restituir-lo en el càrrec el 1977 abans que entrés en vigor la Constitució. El seu retorn va ser l'únic gest de la Transició que va fer entroncar la nova democràcia espanyola i la legalitat republicana. Tarradellas va presidir el govern fins al 1980, quan es van celebrar eleccions al Parlament. Us deixo l'especial que TVE va emetre en català arran del 40 aniversari del seu retorn a Catalunya i l'article que vaig escriure arran de la darrera polèmica entorn de l'expresident, un autèntic gegant de la política, i per això polièdric, quan el govern del PSOE va anunciar que l'aeroport del Prat duria el seu nom.

