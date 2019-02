Els comuns alerten del risc que el PSOE pacti amb Cs

Els comuns, com la resta de formacions, han entrat ja de ple a la precampanya de les eleccions espanyoles. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha alertat del risc no només de què les tres dretes -PP, Ciutadans i Vox- sumin per formar govern, sinó que el PSOE aposti, com volen una part dels seus barons, per teixir una aliança amb Ciuatadans."A Sánchez li ha faltat només un dia per anar a fer-se la foto amb Susana Díaz, que va deixar clar que no vol que l'espai del canvi determini el rumb del govern espanyol", ha lamentat Mena, que ha afegit que el PSOE, sense aquesta "garantia de canvi" és "el partit socialista de Susana Díaz".El portaveu de Catalunya en Comú ha argumentat que l'aliança que va fer possible la moció de censura ha "explorat els límits del PSOE". Els ha desgranat: "No voler democratitzar el poder econòmic, no no voler atacar la monarquia i no voler democratitzar la cúpula del poder judicial". Podem i els comuns, ha insistit Mena, són "la garantia" per trencar aquests límits. Aquest serà un dels grans leitmotivs de la campanya dels comuns, que afrontaran les eleccions del 28 d'abril amb unes enquestes i un context advers. Pedro Sánchez planteja la campanya com una dicotomia -o ell o la dreta- i el vot útil pot acabar passant factura tant a Podem com a les confluències.Els comuns fan dues peticions a Sánchez abans que dissolgui les Corts: la primera, que aprovi la normativa perquè els ajuntaments puguin regular els preus dels lloguers; la segona, que deroguin les parts no orgàniques de la Lomce per protegir el model lingüístic de l'escola pública catalana. "Si el PSOE pacta amb Cs, el preu serà el model lingüístic de Catalunya", ha advertit Mena.Els comuns es tornaran a presentar amb el nom d'En Comú Podem, ja que l'idea inicial és reeditar la coalició de partits que ara representa: Catalunya en Comú, Podem, ICV, EUiA i Barcelona en Comú. Aquesta mateixa tarda, la direcció del partit es reunirà per activar el calendari i els mecanismes de tria del candidat o candidata. A les eleccions del 2015 i del 2016, Xavier Domènech va encapçalar la llista, que va guanyar els dos cops a Catalunya.

