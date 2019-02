La vaga de bitllets a l'R4 de Renfe comença amb poc seguiment i força desconeixement

Seguim concentrades a Manresa exigint millores i que no volem més accidents. Ja n’hi ha prou!#trensdelavaga #rod4 pic.twitter.com/vLTl8VetfV — Plataforma en defensa del transport públic (@afectadesR4) 18 de febrer de 2019

Una quants dels protagonistes de l'acció, just al punt on s'han de validar els bitllets de tren Foto: ACN

La vaga de bitllets que han convocat per les xarxes socials alguns usuaris de Renfe de la línies R4 i R3 (sota el nom #NovullpagarRenfe) ha tingut poc seguiment aquest dilluns al matí a l'estació de Manresa. Molts desconeixien la iniciativa i han pagat i validat el bitllet. D'altres, en canvi, disposaven d'un abonament mensual i, tot i estar-hi d'acord, no els ha comptabilitzat.Un dels usuaris habituals del servei, Josep Pere Miquel, no sabia que avui començava la campanya de no pagar. Tot i això, ha decidit afegir-s'hi, "perquè en aquesta línia manquen moltes inversions i és bo que la gent es mobilitzi". Altres usuaris, malgrat estar a favor de les protestes, han començat el trajecte no picant el bitllet (el que es fa amb autobús), però quan han arribat a l'estació de Sant Vicenç de Castellet, sí que l'han acabat validant.

