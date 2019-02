Alejandro Fernández assegura que no hi haurà diàleg «mentre Waterloo dirigeixi la política catalana»

El president del Partit Popular de Catalunya (PPC), Alejandro Fernández, considera que "mentre la política catalana continui dirigida des de Waterloo no hi haurà diàleg possible". Fernández ha fet aquestes declaracions aquest dilluns al matí a Madrid en el transcurs d'un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, acompanyat de dirigents del seu partit.Alejandro Fernández ha qualificat d'"imprescindible" la "intervenció de l'autonomia catalana", en referència a una nova aplicació del 155 -com reclama el líder de la seva formació, Pablo Casado-, mentre la política a Catalunya estigui dirigida pel "moviment nacional populista". Fernández ha rebutjat el diàleg entre Catalunya i l'Estat mentre els interlocutors siguin el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor