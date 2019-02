El Ministeri de Cultura demana a l'Audiència Nacional que intervingui la SGAE

El ministre de Cultura, José Guirao, ha demanat a l'Audiència Nacional que intervingui la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) durant sis mesos, així com la supressió dels òrgans de govern de l'entitat com a mesura cautelar. Segons ha informat TV3 , la decisió judicial encara pot trigar un any. La petició del ministeri arriba després que l'assemblea de la SGAE no aconseguís la majoria necessària per reformar els seus estatuts, que s'han d'adequar a la legislació europea amb més mecanismes de transparència i control.El ministeri ja va enviar un requeriment al setembre perquè solucionés aquests "incompliments greus". Més enllà de la modificació dels estatuts es demanava que constituís una junta directiva a través d'un procediment que garantís els drets de tots els seus membres. Ara, Cultura demana intervenir la SGAE en considerar que no ha complert els requisits exigits. Si finalment el jutge ho autoritza, el ministre designarà un gestor interí que assumirà les funcions dels òrgans de govern amb l'objectiu de regularitzar el funcionament de l'entitat.

