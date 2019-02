Els CDR convoquen una concentració diumenge contra la presència de Felip VI a Barcelona

Els CDR han convocat una concentració aquest diumenge a les 17h al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per protestar per la presència de Felip VI a Barcelona. El rei d'Espanya participarà en un sopar amb motiu de la inauguració del Mobile World Center 2019 i des dels Comitès de Defensa de la República han fet una crida a mobilitzar-se sota el lema de "destronem-lo": "No ets benvingut, no som súbdits", han dit a través de les xarxes socials.L'any passat, va ser precisament pel Mobile que Felip VI va visitar Catalunya per primera vegada des del seu discurs el 3-O. En aquella ocasió, en plena aplicació del 155 i sense govern català, el rei va presidir el sopar d'inauguració del Mobile. Durant l'últim any, ha tornat en altres ocasions a Catalunya, com per la inauguració dels Jocs del Mediterrani, on va coincidir amb el president Quim Torra. A dia d'avui, les relacions entre la Casa Reial i la Generalitat estan trencades.

