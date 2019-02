Borrell assegura que també hauria prohibit la conferència de Torra i Puigdemont al Parlament Europeu

El ministre d’Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha assegurat aquest dilluns que ell també hauria prohibit la conferència del president Quim Torra i l’expresident Carles Puigdemont si hagués estat el president del Parlament Europeu. Borrell, que va ser president de l’Eurocambra entre el 2004 i el 2007, creu que la decisió d’Antonio Tajani de vetar l’acte al·legant motius de seguretat és “raonada i raonable”. La conferència ‘Catalunya i el judici al referèndum: un repte per la UE’ havia de celebrar-se inicialment aquest dilluns al vespre en una de les sales de la cambra, a Brussel·les. L’acte es manté però el lloc on es farà finalment encara està per determinar.La direcció general de seguretat del Parlament Europeu va decidir divendres suspendre la conferència -com van demanar PSOE, PP i Cs- en considerar que hi ha un "elevat risc" que suposi una "amenaça per mantenir l'ordre públic a les dependències del parlament".Sobre les eleccions espanyoles del 28-A, Borrell ha afirmat a la seva arribada al Consell d'Exteriors de la UE que és "preocupant" l'aliança de l'extrema dreta "amb altres forces polítiques". Segons ha advertit, "podria donar lloc a un govern que no és el que Espanya necessita ni el que permetria resoldre la qüestió catalana, que requereix tones de diàleg". "El que és important ara és preparar les propostes", ha conclòs.

