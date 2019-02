Van den Eynde, en 10 frases: «Vox deixa bé Marchena i el tribunal»

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha assegurat que la posició de Vox "deixa bé" Manuel Marchena i situa el tribunal que jutja els líders independentistes "en un terreny garantista". L'advocat ha afirmat que els debat entre l'acusació popular i el president del TC sembla "un debat artificial" i que el partit ultra "està condicionant el procés". De cara a la declaració de Raül Romeva, que està prevista per demà, Van den Eynde no ha volgut revelar si respondrà o no les acusacions, però ha constatat que "no té incentius" per fer-ho.Aquí teniu el resum de l'entrevista en 10 frases:1. "La llei no escrita diu que, en circumstàncies normals, un judici s'hauria de suspendre per campanya electoral. En el nostre cas no hi ha gaire marge per fer-ho perquè hi ha gent a la presó".2. "Hi ha un partit polític [Vox] que està fent d'acusació i en qualsevol intervenció aprofitarà per fer campanya. Hi haurà interferència constant. L'acusació popular ha tret molt rendiment de ser acusació en aquest judici".3. Sobre possibles queixes a la Junta Electoral: "Podem fer totes les queixes que vulguem, però és realment difícil que hi hagi una fórmula de control d'aquestes interferències. No crec que ho puguem evitar".4. Sobre les discussions entre Marchena i Vox: "Em sembla un debat artificial, com si estés prefabricat perquè el tribunal pugui situar-se en un terreny de garantista. Vox fa coses molt estrambòtiques. Sempre hem denunciat que Vox està condicionant l'objecte del procés i, sigui pel que sigui, el que fa Vox és deixar bé la resta d'acusacions i el tribunal".5. Sobre habilitar més dies de judici: "Espero que el tribunal entengui que som éssers humans. S'haurà de fer una ponderació entre anar ràpid, el dret a defensa i la integritat física de les persones que estem allà. No surten els comptes."6. "No revelaré la nostra estratègia de defensa, però podeu intuir que no hi ha incentius perquè Romeva respongui a les acusacions".7. Sobre no respondre a les acusacions: "Ho tenim pensat des de fa un any, ho tenim molt clar. Ens ho hem replantejat cada dia i tenim molt clara la nostra decisió. El fiscal ens acusa d'una cosa inventada, ell són representants polítics que representen a molta gent i l'Oriol i el Raül creuen que no han d'entrar en aquest joc. Hem pres la decisió encertada".8. "Junqueras ha rebatut les tesis de la violència. El que no ha fet ha estat entrar en detalls superflus. En el cas de Forn pot tenir sentit entrar al detalls, però en el cas de Junqueras, més enllà de repetir que votar no és un delicte i que la seva política és pacífica, no sé què més fa falta rebatre".9. "El que va dir Forn és important per ell i per nosaltres. Les dades que va aportar no les tenim nosaltres, les aporta ell i no les podia proporcionar Junqueras. Ell no pot entrar en la discussió amb el fiscal".10. Acusa Marchena: "Està muntant una situació artificial d'ordre que a vegades pot limitar el dret a la defensa".

